Mondiali, Spagna battuta ai rigori, Svizzera umiliata 6-1

Marocco e Portogallo volano ai quarti di finale ai Mondiali di Qatar 2022. Sono questi gli ultimi due verdetti degli ottavi di finale che si sono chiusi oggi. Sorprendono i nordafricani che imbrigliano la Spagna di Louis Enrique, la portano ai supplementari senza rischiare troppo e tenendo a bada gli iberici, e poi vincono ai rigori 3-0 dopo 120 minuti sullo 0-0. Per loro è una storica qualificazione tra le prime otto della rassegna iridata.

Il Portogallo senza Cristiano Ronaldo segna 6 gol tutti in una volta alla malcapitata Svizzera che alla vigilia sembrava una squadra senza dubbio più accreditata. Impensabile questo divario ma il campo ha visto una sola squadra. Protagonista il giovane Ramos, sostituto di Cr7, a segno con una tripletta che ha letteralmente demolito gli elvetici nel 6-1 a loro rifilato.

Portogallo super, Svizzera annichilita

Il Portogallo senza Cristiano Ronaldo dall’inizio non dà scampo alla malcapitata Svizzera. Il 6-1 con il quale i lusitani hanno distrutto gli elvetici non lasciano dubbi. Dopo 17′ minuti Ramos apre la sua serata magica con un bolide che si infila tra palo e portiere sotto la traversa (ricordava il terzo gol di Hurst nella finale del 1966 contro la Germania, ndr). La Svizzera ci prova ed un calcio di punizione viene deviato in angolo da Costa. Poi il nulla. Pepe su azione d’angolo salta più in alto di tutti e di testa segna il 2-0 al 33′.

Nella ripresa il Portogallo dilaga. Ramos al 51′, Guerriero al 55 portano il punteggio sul 4-0. Akanji accorcia per i rossocrociati al 58′ ma poi non succede molto. E’ solo Portogallo: Ramos chiude la tripletta al 67′ e Leao al 2′ di recupero disegna una parabola ad incrociare che non lascia scampo a Sommer.

Marocco, che sorpresa, Spagna sconfitta ai rigori

La grande sorpresa a questi Mondiali di Qatar 2022 è certamente il Marocco che inchioda la Spagna sullo 0-0. Gli iberici non sfondano e nonostante lo sconcertante possesso palla, raramente riescono ad essere realmente pericolosi. Per la prima volta nella storia, la nazionale magrebina vola tra le prime otto al mondo. In modo meritato perché nel gioco il Marocco non ha sicuramente demeritato riuscendo a creare grattacapi anche in campo ad Unai Simon ed ha resistito con ordine. La Spagna è apparsa narcisista e nel finale dei tempi supplementari Soler ha sfiorato il gol vittoria colpendo una traversa con un’azione simile a quella che vide protagonista Baggio nel quarto di finale di Francia 98 contro i transalpini.

Ai rigori Sabiri, Ziyech ed Hakimi perfetti mentre Benoun si è fatto respingere il rigore (era il terzo tiratore) dal bravo Unai Simon. Ma se il portiere spagnolo è stato ottimo, quello del Marocco è stato eccellente. Yassine Bonou ha neutralizzato i tiri dagli 11 metri di Soler e Bousquets mentre il primo tirato da Sarabia si è stampato sul palo con l’estremo difensore che aveva intuito. Hakimi segna col cucchiaio il rigore decisivo, la Spagna è a casa, il Marocco sogna ancora. Così come la comunità in Sicilia.

Chiusi gli ottavi di finale in Qatar 2022

Olanda -Usa 3-1

-Usa 3-1 Argentina -Australia 2-1

-Australia 2-1 Francia -Polonia 3-1

-Polonia 3-1 Inghilterra -Senegal 3-0

-Senegal 3-0 Giappone- Croazia 1-1 (2-4 dopo i calci di rigore)

1-1 (2-4 dopo i calci di rigore) Brasile -Corea del Sud 4-1

-Corea del Sud 4-1 Marocco -Spagna 0-0 (3-0 dopo i calci di rigore)

-Spagna 0-0 (3-0 dopo i calci di rigore) Portogallo-Svizzera 6-1

Definiti i quarti di finale in Qatar 2022

Definito il tabellone dei quarti di finale ai Mondiali di Qatar 2022 che si disputeranno il 9 ed il 10 dicembre. Scontri interessantissimi con i vicecampioni del Mondo della Croazia che sfideranno alle 16 di venerdì 9 dicembre i favoriti del Brasile alla caccia della sesta Coppa. Alle 20 il revival della finale del 1978, ovvero l’Olanda del gruppo contro l’Argentina di Messi e soci. Il giorno successivo, la più grande sorpresa, ovvero il Marocco per la prima volta tra le prime otto e piena di entusiasmo, contro il Portogallo che senza Cristiano Ronaldo ha impressionato ancora di più.

A chiudere il tabellone dei quarti di finale ai Mondiali di Qatar 2022 il derby europeo tra Inghilterra e Francia che non si sono mai incontrate in un turno ad eliminazione diretta ma che si sono scontrate ai Mondiali di Spagna ’82: vinsero gli inglesi 3-1.

Venerdì 9 dicembre

Croazia-Brasile alle 16

Olanda-Argentina alle 20

Sabato 10 dicembre