la comunità nordafricana è numerosa nella sicilia sudorientale

L’approdo del Marocco ai quarti di finale della Coppa del mondo di calcio, in Qatar, ha scatenato la festa della comunità nordafricana in Sicilia. In particolare, poco dopo l’ultimo calcio di rigore che ha decretato il passaggio del turno a scapito della Spagna, si sono formati dei caroselli di auto a Cassibile, alla periferia sud di Siracusa, ed a Vittoria.

Le bandiere issate sui tettucci delle macchine, il rumore dei clacson ed i cori da stadio hanno scandito la gioia di tantissimi marocchini che ormai vivono in Sicilia da anni. Sia a Cassibile sia a Vittoria è numerosissima la presenza dei marocchini, non è un caso visto che sono due territori in cui ci sono molte aziende agricole in cui la presenza di manodopera nordafricana è piuttosto corposa.