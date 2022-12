Basket femminile serie A1, al PalaMinardi finisce 70-59 per le iblee

Riscatto, vittoria e qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Ragusa voleva rilanciarsi dopo l’incredibile ko subito in rimonta (l’ennesima subita in questa stagione) a Sesto San Giovanni e nel turno infrasettimanale valido per la tredicesima ed ultima giornata di andata della stagione regolare del campionato di serie A di basket femminile.

Ragusa affronterà Schio in Coppa Italia

Al PalaMinardi finisce 70-59 per le biancoverdi allenate da Lino Lardo. Due punti che permettono alle siciliane di staccare le piemontesi, di arrivare a quota 14 e di qualificarsi per i quarti di Coppa Italia.

Un accesso arrivato all’ultima gara disponibile, al giro di boa di un girone di andata tormentato per Ragusa. Obiettivo comunque sempre raggiunto da quando la Passalacqua Ragusa è in massima serie con anche due coppe alzate al cielo nel 2015-2016 e nel 2018-2019.

Le biancoverdi entrano per il rotto della cuffia nella Final Eight, da ottave ed affronteranno Schio, capolista incontrastata e campione d’Italia in carica.

Con Moncalieri l’equilibrio dura due tempi

Sostanziale equilibrio, nel match di stasera, soprattutto nei primi due quarti di gioco, prima che nel terzo quarto, trascinata dalle triple di Hampton (22 finali), Ragusa prendesse il largo dando l’impressione di riuscire a mettere in cassaforte anzitempo la partita.

La squadra piemontese però non si è mai disunita e nel finale di partita ha trovato il -7 da cui trovare speranza di recupero. La squadra di Lino Lardo però è rimasta con la testa dentro la partita, non si è disunita e alla fine ha messo nel paniere i due preziosi punti. La partita finisce 70-59 con l’ormai solita doppia doppia di Anigwe che ne mette 21 e raccoglie 14 rimbalzi.

Lardo “Partita insidiosa, dobbiamo lavorare su molte cose”

“Un mese fa eravamo sicuramente in condizioni peggiori – dice il tecnico della Passalacqua – diciamo che abbiamo fatto un bel filotto, peccato per la partita di domenica scorsa ma non ci possiamo più tornare. Questa era una partita insidiosa perché Moncalieri gioca bene, ma abbiamo fatto una buona vittoria. Non avremo un accoppiamento facilissimo in coppa Italia ma abbiamo portato avanti la nostra posizione in classifica ed era il nostro obiettivo”.

Lardo prosegue la sua analisi: “Difensivamente abbiamo fatto bene, siamo ancora deficitari nella gestione di qualche situazione in attacco ma è un mese che lavoriamo e abbiamo da lavorare ancora su tante cose. Dobbiamo divertirci in campo essere professionali e sapere cosa fare. Mi è piaciuta molto l’intensità difensiva che è stata la chiave della vittoria. Ringrazio molto chi era qui e auguro un sereno Natale a tutti: auguri da parte nostra”.

Gli allenamenti riprenderanno dopo la pausa natalizia, per preparare la trasferta di San Giovanni Valdarno che aprirà il girone di ritorno il prossimo 3 gennaio.

Ragusa-Moncalieri, il tabellino

Passalacqua Ragusa – Akronos Tech Moncalieri 70 – 59

Progressione parziali: 17-13; 29-24; 57-42

Passalacqua Ragusa: Mallo NE, Romeo* 3 (0/1, 1/5), Consolini, Di Fine NE, Olodo NE, Salice NE, Dotto F. 2 (0/3, 0/1), Hampton* 22 (4/6, 4/4), Vitola* 11 (4/5, 1/1), Attura* 11 (3/6, 0/2), Ostarello, Anigwe* 21 (7/10, 1/2). Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 18/34 – Tiri da 3: 7/17 – Tiri Liberi: 13/15 – Rimbalzi: 36 9+27 (Anigwe 14) – Assist: 19 (Romeo 8) – Palle Recuperate: 10 (Hampton 3) – Palle Perse: 21 (Hampton 5)

Akronos Tech Moncalieri: Trehub 1 (0/4, 0/1), Landi Arianna*, Reggiani* 6 (3/6 da 2), Sklepowicz 2 (1/2 da 2), Katshitshi* 4 (1/2 da 2), Westbeld* 22 (5/9, 3/8), Mitchell* 22 (6/8, 2/3), Salvini, Nicora, Jakpa NE, Giacomelli 2 (1/2, 0/1) Allenatore: Spanu M.

Tiri da 2: 17/37 – Tiri da 3: 5/15 – Tiri Liberi: 10/12 – Rimbalzi: 21 4+17 (Landi 4) – Assist: 5 (Landi 3) – Palle Recuperate: 11 (Mitchell 5) – Palle Perse: 20 (Trehub 3)

Arbitri: Radaelli R., Attard L., Tarascio S.

Risultati della 13ma giornata di andata

Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno – Parking Graf Crema 64 – 72

E-Work Faenza – Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 72 – 66

Passalacqua Ragusa – Akronos Tech Moncalieri 70 – 59

La Molisana Magnolia Campobasso – Fila San Martino di Lupari 61 – 63

Umana Reyer Venezia – Allianz Geas Sesto San Giovanni si gioca domani 22 dicembre

Banco di Sardegna Dinamo Sassari – Famila Wuber Schio si gioca il 23 dicembre

RMB Brixia Basket – Virtus Segafredo Bologna si gioca il 28 dicembre

La classifica aggiornata, Ragusa ottava

Famila Wuber Schio* 24 punti; Virtus Segafredo Bologna* e Umana Reyer Venezia* 20; Banco di Sardegna Dinamo Sassari* e Allianz Geas Sesto San Giovanni* 18; Fila San Martino di Lupari, La Molisana Magnolia Campobasso e Passalacqua Ragusa 14; Akronos Tech Moncalieri 12; E-Work Faenza 8; Parking Graf Crema 6; Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 4; RMB Brixia Basket* e Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 2

*una partita in meno.