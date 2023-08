Pallavolo maschile serie B

La Re Borbone Palermo inizia la preparazione in vista della stagione 2023-2024 che dalla prima settimana di ottobre disputerà il campionato di serie B maschile di pallavolo. Le vacanze si chiudono oggi e domani, lunedì 28 agosto, è previsto il raduno.

La formazione biancoverde si ritroverà per i test fisici e medici, quindi da martedì 29 agosto comincerà la preparazione tecnico-atletica al PalaOreto sotto la guida del riconfermato allenatore Nicola Ferro, del suo secondo Valentino Renda e del fisioterapista Davide Taranto.

Le novità nel roster

La Re Borbone ha cambiato fisionomia in sede di mercato, rinnovando profondamente l’organico. Sono arrivati il libero Marco De Santis (due stagioni in A3 a Palmi), il palleggiatore Marco Pedrinelli, proveniente da Cantù (Serie C) e già campione europeo under 17 in azzurro. L’esperto schiacciatore Andrea Di Salvo (in passato a Pozzallo, Palmi, Cerignola e Partinico) e i centrali Luca Testagrossa (che ha vinto pochi mesi fa il campionato di B a Sarroch, in Sardegna) e Giulio Raneli, ex del Partinico sempre tra i cadetti. Sono invece partiti – per motivi diversi – l’ala Nicola Atria, i centrali Giovanni Blanco (ex capitano) e M’hamed Banauas, il palleggiatore Renato Galia, l’opposto Giuseppe Brucia e il libero Marco Sutera.

Nella prima parte della stagione sarà assente per motivi di studio anche il centrale Gianluigi Simanella, che rientrerà a febbraio.

Questa la lista dei riconfermati: Gabriele Donato (libero), Giuseppe Ferro (ala), Riccardo Giordano (palleggiatore), Fabian Gruessner (opposto), Marco Lombardo (ala), Richard Opoku (centrale), Andrea Simanella (centrale).

Ferro “Squadra rinnovata, ci vorrà tempo per l’amalgama”

“La squadra – dichiara il coach Nicola Ferro – è stata molto rinnovata e dunque ci vorrà un po’ di tempo per trovare l’amalgama. Le scelte sono state imposte da alcune partenze dettate da problemi personali e di lavoro, come quelle di Atria e Sutera, e dalle opportunità che ci ha offerto il mercato, ma ritengo siano comunque arrivati giocatori di buon livello e in grado di assicurare una squadra competitiva. Sarà un campionato molto difficile e livellato, almeno 6-7 formazioni partiranno sullo stesso piano e punteranno in alto, tra queste la novità Reggio Calabria e Ciclope Bronte. Saranno le prime partite a chiarire la qualità delle forze in campo, noi intanto pensiamo a lavorare”.

Nella scorsa stagione la Re Borbone Palermo sfiorò l’accesso ai play off perdendo dopo una rimonta importante a Cinquefrondi nell’ultima giornata e mancando l’accesso agli spareggi per la A3.

Il cammino della Re Borbone Palermo

La Re Borbone Palermo debutterà nel campionato di serie B maschile l’8 ottobre: primo impegno in trasferta sull’ostico campo del Raffaele Lamezia.

1a giornata (andata 8 ottobre, ritorno 10 febbraio)

Raffaele Lamezia – Re Borbone

2a giornata (14 ottobre, 17 febbraio)

Re Borbone Palermo – Volley Bisignano

3a giornata (21 ottobre, 24 febbraio)

Re Borbone Palermo – Sportspecialist Reggio Calabria

4a giornata (29 ottobre, 2 marzo)

Squadra da definire 2 – Re Borbone Palermo

5a giornata (4 novembre, 10 marzo)

Re Borbone – Ciclope Volley Bronte

6a giornata (12 novembre, 16 marzo)

Sicily F. Anastasi Messina – Re Borbone Palermo

7a giornata (18 novembre, 23 marzo)

Re Borbone – Datterino V. Letojanni

8a giornata (25 novembre, 6 aprile)

Systemia Viagrande – Re Borbone Palermo

9a giornata (2 dicembre, 13 aprile)

Re Borbone Palermo – Tonno Callipo Vibo Valentia

10a giornata (16 dicembre, 27 aprile)

Re Borbone Palermo – Costa Dolci Papiro Catania

11a giornata (14 gennaio, 4 maggio)

Paomar Volley Siracusa – Re Borbone Palermo

12a giornata (20 gennaio, 11 maggio)

Re Borbone Palermo – Aquila Bronte Catania.