Pallavolo maschile serie B, la sfida si gioca sabato 11 marzo alle 18

“Condannata” a vincere ed a sperare. La Re Borbone Saber Palermo riceve il fanalino di coda Callipo Vibo Valentia con questo obiettivo. La sfida si gioca al PalaOreto di via Santa Maria di Gesù sabato 11 marzo alle 18 per la 19ma giornata del girone I del campionato di serie B di pallavolo maschile.

La squadra allenata da Nicola Ferro, quarta in classifica con 30 punti, cerca la quinta vittoria consecutiva per continuare ad alimentare le residue speranze di raggiungere il secondo posto che vale la qualificazione ai play off per la promozione in A3.

Re Borbone Saber favorita

Sulla carta è una partita più che abbordabile. I calabresi nelle loro quindici partite precedenti hanno vinto una sola volta.

A fotografare la fragilità dei “tonnetti” calabresi – che fungono da vivaio alla prima squadra che sta dominando la Serie A2 e prepara l’immediato ritorno in Superlega – anche il quoziente set che registra un eloquente 4-44. All’andata, giocata lo scorso 26 novembre, la sfida si chiuse con un netto 3-0 per i palermitani.

Per la Re Borbone Saber l’imperativo sarà quello di non smarrire la concentrazione. E dovrà sperare che Universal Viagrande (impegnata nel derby di Bronte) e Raffaele Lamezia (a Siracusa contro la Paomar) possano perdere per strada punti preziosi.

Due dubbi per il tecnico Ferro: Andrea Simanella ha problemi al ginocchio e Giovanni Blanco, infortunatosi domenica scorsa, potrebbe rimanere a riposo.

Ferro “Partita da chiudere in fretta”

Il tecnico Nicola Ferro parla della sfida di sabato 11 marzo. “Affrontiamo una squadra di under 20 – dice l’allenatore della Re Borbone Saber Palermo – che rispetto all’andata sarà migliorata ma non al punto da risultare competitiva ai massimi livelli. Speriamo di chiudere il match al più presto, senza cali di concentrazione, e poi pensare già al Lamezia”.

Locanto “Partita importante per il futuro”

“Dimentichiamo di giocare contro l’ultima – è il commento di Giorgio Locanto, presidente della Re Borbone Saber Palermo – perché si tratta di un test importantissimo che dovrà proiettarci verso il rush finale del campionato, quando tutto si deciderà contro Raffaele Lamezia e Cinquefrondi”.

La 19ma giornata e la classifica

Il programma della 19ma giornata: Aquila Bronte-Universal Viagrande; Sicily Villafranca Tirrena-Papiro Fiumefreddo; Letojanni-Cinquefrondi; Paomar Siracusa-Raffaele Lamezia; Re Borbone Saber Palermo-Callipo Vibo Valentia.

La classifica: Letojanni 37 punti; Universal Viagrande e Raffaele Lamezia 33; Re Borbone Saber Palermo 30; Aquila Bronte 24; Cinquefrondi 22; Sicily Villafranca Tirrena e Paomar Siracusa 17; Papiro Fiumefreddo 4; Callipo Vibo Valentia 2.