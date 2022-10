Pallavolo, serie B, i biancoverdi recuperano Atria e Lombardo

Prova del nove per la Re Borbone Saber Palermo che domani, sabato 22 ottobre alle 18 (arbitri Savà e D’Avola), sarà impegnata sul difficile parquet della Datterino Letojanni nella terza giornata del girone I del campionato nazionale di serie B maschile di pallavolo.

Reduce dal netto successo casalingo contro l’Aquila Bronte, la formazione biancoverde dovrà fronteggiare la forza di una squadra candidata ancora una volta alla promozione. Ma al tempo stesso proverà a testare le proprie ambizioni. Un piccolo esame di maturità anticipato per il sestetto palermitano.

Letojanni ha rinunciato alla serie A3

Le porte della A3 per il Letojanni si erano aperte già l’anno scorso, poi la squadra messinese ha dovuto rinunciare al salto di qualità per questioni economiche. Adesso il sestetto di Gianpietro Rigano ci riprova con una squadra che ricalca quella dell’ultima stagione, rafforzata dall’arrivo del centrale Davide Speziale. Altri punti di forza del team jonico sono il martello Andrea Torre, il capitano-schiacciatore Danilo Cortina (con un passato in A1), l’altro attaccante Giovanni Chillemi e il centrale Giovanni Battiato. Il Letojanni è imbattuto, avendo riposato nella prima giornata e poi superato per 3-1 la Paomar Siracusa.

Saber Palermo recupera Atria e Lombardo

La Re Borbone Saber Palermo ha recuperato la piena efficienza dell’ala Nicola Atria e dell’altra banda Marco Lombardo, ma il tecnico Nicola Ferro ha dovuto fare i conti con l’influenza che ha colpito Renato Galia. Il palleggiatore ha saltato un paio di allenamenti e solo ieri era sfebbrato.

Alla palestra Letterio Barca di Letojanni la squadra del presidente Giorgio Locanto si presenta con il morale alto, ma anche conscia delle difficoltà e della forza dell’avversario: ci vorrà una prova maiuscola anche del capitano Giovanni Blanco e dell’opposto Fabian Gruessner per iniziare a fare punti anche in trasferta. I palermitani hanno perso, infatti, a Viagrande, due settimane fa, all’esordio in campionato.

Ferro “Dai miei mi aspetto gara senza tensioni”

Nicola Ferro, tecnico della Re Borbone Saber Palermo analizza la difficile sfida di domani. “Letojanni è forte e attrezzato. Abbiamo rivisto il video della loro vittoria contro Siracusa e speriamo di potere adottare le giuste contromisure. Loro sono anche molto esperti, sono praticamente gli stessi da tre anni, quelli che hanno vinto un anno fa con l’aggiunta di Speziale. Dai miei mi aspetto una gara senza tensione, non pensando al risultato ma solo a fare bene in campo. Sarà il Letojanni a dover vincere ad ogni costo e noi pensiamo di poterli mettere in difficoltà”.

Il coach prosegue: “Non ci voleva l’influenza che ha debilitato Galia, speriamo che il nostro palleggiatore sia comunque in grado di offrire un buon rendimento e di sostenere la squadra in un appuntamento molto impegnativo”.

Locanto “Stiamo crescendo, ci proveremo”

Parla di sfida affascinante il presidente del club palermitano Giorgio Locano. “Una partita da vivere con grande intensità. Letojanni parte favorito e noi non siamo ancora al massimo della condizione, ma stiamo crescendo e ci proveremo. Sono fiducioso dopo la bella prestazione contro l’Aquila Bronte, fornire continuità di rendimento è il nostro primo obiettivo”.

La terza giornata

Le partite della terza giornata: Cinquefrondi-Raffaele Lamezia; Datterino Letojanni-Re Borbone Saber Palermo; Geam Service Aquila Bronte-Sicily Villafranca Tirrena; Universal Viagrande-Papiro Fiumefreddo. Riposano: Paomar Siracusa e Callipo Vibo Valentia.

La classifica, Saber Palermo a quota 3

Queste invece la classifica alla vigilia del terzo turno: Universal Viagrande 4; Raffaele Lamezia, Letojanni, Paomar Siracusa, Re Borbone Saber Palermo, Sicily Villafranca Tirrena e Papiro Fiumefreddo 3; Cinquefrondi 2; Aquila Bronte e Callipo Vibo Valentia 0.