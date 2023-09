Pallanuoto maschile, equilibrio per metà gara, poi i biancoverdi dilagano

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Ad Oradea, l’Ortigia supera 14-17 i romeni padroni di casa nella seconda giornata del girone C dei preliminari di Len Champions League di pallanuoto maschile.

Dopo il ko iniziale con i greci del Vouliagmeni, i siracusani scendono in acqua al completo ritrovando Inaba conquistato tre punti importanti in ottica Len Euro Cup. Gli ellenici, infatti, grazie al successo sul Primorje Rijeka per 14-12 hanno praticamente conquistato la qualificazione al turno successivo della competizione continentale più importante per club.

Domani, domenica 10 settembre alle 8.45 ore italiane, infatti, si gioca il match con i croati che vale la seconda posizione e lo status di testa di serie in Len Euro Cup.

La partita con l’Oradea è stata combattuta per i primi due quarti, poi nel terzo tempo, un parziale di 5-0 ha praticamente deciso l’incontro. Bene la squadra in inferiorità numerica (solo 2 gol subiti in 13 occasioni), male in superiorità con appena tre gol fatti su 12. Fondamentale quest’ultimo che dovrà essere migliorato nel corso della stagione appena iniziata.

Ortigia al completo

La squadra di Piccardo, può contare sul giapponese Inaba all’esordio in biancoverde e gioca mostrando segni di miglioramento nelle due fasi e nei movimenti con e senza palla.

La prima frazione è romena

I biancoverdi partono bene e si portano per tre volte in avanti con i tre neoacquisti Bitadze, Cupido e Inaba. Tuttavia vengono sempre raggiunti dai padroni di casa che poi segnano il 4-3 con una palombella di Gardasevic.

Qualità biancoverde esce alla distanza

L’Ortigia non si scompone. I biancoverdi hanno molta più qualità e lo dimostrano nel secondo parziale, quando difendono con più ordine annullando tutte le azioni a uomo in meno. In avanti, invece, spingono con Ferrero che trova il pareggio e con Inaba che realizza il sorpasso.

I padroni di casa riescono a trovare nuovamente il pari, ma l’Ortigia risponde subito con La Rosa, che finalizza una pregevole azione a uomo in più. A metà gara, la squadra di Piccardo conduce 6-5. Partita ancora equilibrata ma i siciliani trovano la misure.

Ortigia incontenibile nel terzo tempo

E lo dimostrano nel terzo tempo. La sfida, infatti, si decide quando l’Ortigia trova un micidiale parziale di 5-0. I biancoverdi trovano meccanismi e intesa. Un vero e proprio assolo. Ci sono soltanto i siciliani ini campo con i gol di Ferrero (rigore), Cassia, Bitadze, Inaba e La Rosa.

I rumeni non riescono più a passare, nemmeno con la doppia superiorità, poi però riescono a superare per due volte Tempesti, prima che Bitadze timbri il gol del +5 (12-7) di fine parziale.

L’ultimo quarto ha poco da dire, le squadre sono stanche e rifiatano e c’è tempo solo per le reti di Di Luciano e Cassia (rigore). Finisce 14-7, con buone indicazioni in vista dell’ultima partita di domani mattina (ore 8.45 italiane) contro il Primorje (sconfitto oggi dal Vouliagmeni, ormai qualificato), che vale il secondo posto, fondamentale in vista del passaggio in Euro Cup.

La soddisfazione di Piccardo

Nel dopo partita, il tecnico Stefano Piccardo, è soddisfatto della prova dei suoi e pensa già alla prossima sfida: “Oggi abbiamo giocato bene, svolto bene tutte e due le fasi. Sull’uomo in più abbiamo sbagliato un po’ la conclusione, ma l’idea di gioco era giusta. Oggi ci siamo mossi di più e meglio sull’esterno e pian piano inizia ad arrivare anche un po’ più di condizione all’interno del match, cosa che ieri ci è mancata tanto. Siamo andati meglio, piano piano cresceremo”.

L’allenatore prosegue: “I giocatori hanno risposto bene, ma non avevo dubbi, perché questo è un gruppo serio e sano. Dobbiamo solo lavorare per inserire tutti i nuovi con calma. Peccato non avere avuto Inaba ieri, non nascondo un po’ di rimpianto, ma lo sapevamo già dall’inizio che non sarebbe stato disponibile per la prima partita. Per noi, in questa stagione, lui sarà un giocatore molto importante. Ora testa a domani mattina, perché ci aspetta il Primorje, un’ottima squadra che oggi è rimasta in partita fino alla fine con il Vouliagmeni, cosa che noi non siamo riusciti a fare. Sarà una gara difficile, poi si gioca di mattina presto e questo presenta sempre delle incognite, quindi dobbiamo farci trovare pronti”.

Cupido “La squadra ha risposto bene, c’è il potenziale”

A fine gara, parla anche l’attaccante americano Luca Cupido, uno dei nuovi arrivati: “Purtroppo per noi, la partita di ieri, la prima ufficiale della stagione, era la più ostica e ci mancava anche uno dei giocatori più importanti. Oggi, però, la squadra ha risposto bene, si vede che il potenziale c’è, basta solo cominciare a conoscerci di più. Ci aspettano tante partite, ma purtroppo in momenti della stagione come questo non c’è il tempo e allora dobbiamo fare il meglio per amalgamarci il più possibile e fare subito risultati, perché il calendario è fitto”.

Cupido parla poi della sfida con il Primorje, che sarebbe fondamentale vincere per arrivare secondi e andare in Euro Cup come testa di serie. “Alla fine – sottolinea – il nostro obiettivo reale è cercare di arrivare in fondo in Euro Cup. Pertanto, domani dovremo provare a conquistare il secondo posto in questo girone di Champions. Affronteremo il Primorje, che è una formazione ostica, con due o tre giocatori esperti, molto fisici, con tanti giovani che hanno tanta energia, in più il match si giocherà molto presto al mattino. Penso sarà una partita combattuta fino all’ultimo secondo”.

Oradea-Ortigia, il tabellino

Oradea – Ortigia 7-14

Parziali: 4-3, 1-3, 2-6, 0-2

Oradea: Filipovic, Belenyesi 2, Negrean (Cap), Gheorghe 2, Szabo, Velkic, Dragomirescu, Gardasevic 3, Ilisie, Vancsik, Czenk, Remes, Gavris. Allenatore: Ciprian Cimpianu.

C.C. Ortigia 1928: Tempesti, Cassia 2, Giribaldi, La Rosa 2, Di Luciano 1, Cupido 1, Bitadze 3, Carnesecchi, A. Condemi, Inaba 3, Ferrero 2, Napolitano (Cap), Calabresi. Allenatore: Stefano Piccardo

Arbitri: Vuk Milovic (Serbia) e Julien Bourges (Francia)

Note. Superiorità numeriche: Ora 2/13; Ort: 3/12 + 2 rig. Espulsioni definitive: Remes (O) nel 3° tempo e Giribaldi (O) nel 4° tempo per raggiunto limite di falli.