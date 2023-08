Pallanuoto maschile, girone in Romania dall’8 al 10 settembre

I greci del Vouliagmeni, i romeni e padroni di casa dell’Oradea ed i croati del Primorje Rijeka. Questi gli avversari dell’Ortigia nel girone C dei preliminari di Len Champions League di pallanuoto maschile scelti dall’urna di Manisa, in Turchia.

Girone ad Oradea dall’8 al 10 settembre

Il raggruppamento si giocherà ad Oradea in Romania dall’8 al 10 settembre e mette in palio un posto per i gironi della competizione continentale che mette in palio il titolo di campione d’Europa. Le altre andranno ai gruppi di qualificazione di Len Euro Cup.

L’Ortigia torna nella città romena ad oltre 3 anni e mezzo di distanza dalla storica semifinale di Len Euro Cup vinta e che diede la qualificazione alla finalissima di quella stagione che non venne, però, disputata, per l’esplosione della prima ondata di Covid. Ricordi agro-dolci, quindi, per gli aretusei che tra meno di un mese cercheranno la storica qualificazione al “tabellone principale”. Sarà quindi un’altra storia.

Gli avversari

Il Vouliagmeni è arrivato quarto nella scorsa edizione della Champions superando ai quarti di finale il Brescia e perdendo con la Pro Recco dopo averla portato al riposo lungo in parità. Nella finale di consolazione si arrese agli spagnoli del Barceloneta.

I padroni di casa dell’Oradea sono da anni una realtà anche a livello continentale con presenze costanti sia nella Champions che nella Len Euro Cup mentre il Primorje Rijeka ha cominciato un nuovo ciclo da qualche stagione e vuole tornare nella massima rassegna continentale per club.

Seconda volta ai preliminari per l’Ortigia

Il club biancoverde ritorna ai preliminari di Champions dopo l’esperienza nella stagione 2020-2021. Questo grazie al terzo posto ottenuto nell’ultimo campionato di serie A1 e certificato dal successo nella finale di consolazione dei play off scudetto dominata contro il Telimar Palermo sia all’andata che al ritorno. Stagione arricchita dalla storica finalissima di Coppa Italia persa a testa alta contro la corazzata Pro Recco.

L’Ortigia superò il primo turno di qualificazione vincendo il gruppo A2 con Barcellona, Jadran Spalato, Primorac e Steaua Bucarest.

Ma la strada verso la vera e propria Champions si fermò nel secondo girone di qualificazione. Inseriti nel gruppo con Pro Recco, Jug Dubrovnik, Olympiakos, Marsiglia e Spandau, gli aretusei chiusero quel girone in ultima posizione.

Piccardo “Fondamentale approcciare questa Champions ben prima che inizi”

Il commento a caldo di coach Stefano Piccardo: “È un girone di Champions, con una squadra, il Vouliagmeni, sopra le altre. Per i greci parla il quarto posto della scorsa Champions. Riguardo alle altre, ritengo molto importante il fattore casalingo in una poule di tre partite, quindi credo che Oradea avrà una spinta in più. Del Primorje conosco l’allenatore, loro fino a 4 stagioni fa competevano in Champions ad alti livelli, ora hanno iniziato un ciclo con dei giovani molto promettenti. Per noi sarà fondamentale approcciare questa Champions ben prima che inizi”.