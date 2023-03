Basket femminile serie A1, iblee settime

Ragusa torna al successo e batte la Geas Sesto San Giovanni col punteggio di 60-56 nella 25ma e penultima giornata della regular season del campionato di serie A1 di basket femminile.

Dopo due ko, le iblee conquistano una vittoria importante che ne certifica la settima piazza e l’approdo ai play off. Le biancoverdi avevano bisogno di ritrovarsi di riacquistare convinzione in sé stesse e nei propri mezzi, e con una buona prestazione contro una squadra ben organizzata e con giocatrici importanti come Geas riescono a raccogliere una meritata affermazione.

Match equilibrato

Partita sempre in equilibrio nella quale le padrone di casa provano a scappare un paio di volte, ma nella quale vengono sempre riprese dalle avversarie. Dopo avere chiuso il primo parziale avanti di una lunghezza in favore di Ragusa, le due squadre vanno negli spogliatoi per l’intervallo con le biancoverdi avanti di 6 punti, 37-31.

Ma la musica non cambia nel terzo quarto, in cui Panzera e Moore riescono a impattare e a chiudere sul 51-49. Inizia il quarto quarto e nessuna delle due squadre segna più. I primi due punti di Ragusa arrivano dopo 5 minuti, i primi punti di Sesto dopo addirittura 7. L’inerzia è dalla parte di Attura e compagne che con un parziale di appena 9-7 nell’ultimo quarto si aggiudicano l’incontro che termina sul 60-56.

Lardo “Grande lavoro in settimana per analizzare gli errori”

“Abbiamo fatto una settimana di grande lavoro dopo avere analizzato la prestazione di domenica scorsa – commenta coach Lino Lardo – pur con qualche solito acciacco che purtroppo non ci manca mai. Ma la testa era quella giusta e oggi si è visto. Abbiamo giocato contro un’ottima squadra che oggi aveva ancora la possibilità di arrivare quarta, con cui tutte fanno fatica, che è molto organizzata e con giocatrici di valore. Perciò questa è una vittoria importante. Sicuramente in attacco non abbiamo brillato per buone esecuzioni, ma adesso dobbiamo vincere domenica con Moncalieri per posizionarci bene e per giocarci al meglio gli appuntamenti della post season”.

Passalacqua Ragusa-Allianz Geas Sesto San Giovanni 60 – 56

Progressione parziali: 20-19, 37-31, 51-49

Passalacqua Ragusa: Romeo* 5 (1/1, 1/7), Consolini, Di Fine NE, Olodo NE, Salice NE, Mallo NE, Dotto F. 8 (1/3, 2/4), Hampton* 10 (2/5, 1/5), Vitola* 14 (6/12, 0/1), Attura* 4 (0/2, 1/3), Ostarello 6 (3/4, 0/2), Anigwe* 13 (4/5 da 2). Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 17/32 – Tiri da 3: 5/24 – Tiri Liberi: 11/14 – Rimbalzi: 38 7+31 (Vitola 11) – Assist: 14 (Dotto F. 3) – Palle Recuperate: 8 (Attura 2) – Palle Perse: 16 (Romeo 4)

Allianz Geas Sesto San Giovanni: Dotto C. 9 (1/5, 2/4), Moore* 16 (5/7 da 2), Begic 4 (0/3, 1/2), Arturi NE, Gorini* 5 (1/1, 1/6), Bestagno*, Tava NE, Trucco* 7 (2/7, 1/4), Panzera 15 (3/4, 3/8), Holmes*

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 12/30 – Tiri da 3: 8/27 – Tiri Liberi: 8/10 – Rimbalzi: 34 7+27 (Trucco 10) – Assist: 14 (Gorini 4) – Palle Recuperate: 9 (Dotto C. 3) – Palle Perse: 18 (Squadra 4)

Arbitri: Caforio A., Di Martino V., Mura E.

Serie A1 Femminile, i risultati della 12ma di ritorno

E-Work Faenza – Parking Graf Crema 57 – 62

Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno – Famila Wuber Schio 48 – 82

Passalacqua Ragusa – Allianz Geas Sesto San Giovanni 60 – 56

Rmb Brixia Basket – Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 50 – 77

Banco di Sardegna Dinamo Sassari – Virtus Segafredo Bologna 69 – 73

Umana Reyer Venezia – Fila San Martino di Lupari 80 – 55

La Molisana Magnolia Campobasso – Akronos Tech Moncalieri 71 – 49

La classifica

Virtus Segafredo Bologna e Famila Wuber Schio 46, Umana Reyer Venezia 42, Banco di Sardegna Dinamo Sassari 36, Allianz Geas Sesto San Giovanni 32, La Molisana Magnolia Campobasso 28, Passalacqua Ragusa 26, Parking Graf Crema 22, Fila San Martino di Lupari 20, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca ed Akronos Tech Moncalieri 14, E-Work Faenza 12, Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 8, Rmb Brixia Basket 4