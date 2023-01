Il nostro racconto da giugno a dicembre

Il 2023 è iniziato da qualche ora ma il 2022 appena passato è stato un anno ricco di eventi per lo sport siciliano. Nella prima parte del nostro speciale abbiamo raccontato gli eventi da gennaio a giugno.

Oggi ripercorriamo quanto accaduto da luglio a dicembre. Un’estate calda, anzi caldissima per Palermo che ha visto concretizzarsi il passaggio al City Football Group ed iniziare una nuova era. Un cambiamento che ha portato vere e proprie rivoluzioni.

Ma non c’è solo il Palermo che riparte dalla serie B. Il Catania rinasce nel segno di Rosario Ross Pelligra che con Vincenzo Grella ed altri dirigenti allestisce una squadra per tornare subito in serie C. Un vero e proprio dream team. Anche il capoluogo etneo torna a sognare in grande perché finalmente si parla di campo e non di conti che non tornano.

Arrivano durante l’estate alcune medaglie importanti come il bronzo di Rossella Fiamingo ai Mondiali di scherma al Cairo in Egitto e con l’acese Daniele Garozzo oro a squadre.

Nell’atletica leggera ad agosto Osama Zoghlami vince il bronzo nei 3000 siepi agli Europei di Monaco di Baviera.

A settembre Palermo ospita la finale Bronzo dei campionati societari di atletica leggera con Cus Palermo e Milone Siracusa che a Perugia nella finale Argento hanno centrato la promozione nella massima serie.

Lo stadio Delle Palme – Vito Schifani ospiterà a giugno 2023 la finale Oro a distanza di 16 anni dalla prima volta. Il capoluogo siciliano tornerà ad essere sede della finale scudetto.

E così tante altre soddisfazioni in questo 2022 appena andato agli archivi. Ecco il nostro racconto mese per mese.

A luglio il Palermo entra nella galassia City Group, nasce il Catania Ssd

Dopo tante voci, il 4 luglio arriva la conferenza che ufficializza il passaggio di proprietà del Palermo da Hera Hora al City Football Group. Dario Mirri rimane presidente. L’obiettivo espresso dai vertici della holding che fa a capo allo sceicco Mansour è quello di mantenere la categoria.

Ma avviene una vera e propria rivoluzione. Il mercato non decolla. C’è il tira e molla con la Juventus per far rimanere in rosanero Matteo Brunori, mattatore del campionato con 29 reti, 25 nella regular season e 4 nei play off. Cambia il cda: Giovanni Gardini è il nuovo presidente. Ed inizia la campagna abbonamenti. Torna Damiani con un contratto per 4 anni e le prime mosse del mercato sono piuttosto conservative. L’11 luglio inizia il ritiro del Palermo in città. Il 17 luglio i rosa ufficializzano il rinnovo di Brunori, tanto atteso. E scendo in campo in amichevole a Marineo per la prima sgambatura.

Quattro giorni dopo il Palermo va a Rovetta per una sfida amichevole col Pisa. La partita è disastrosa: finisce 5-0 per i toscani. Il 27 luglio Silvio Baldini, artefice della cavalcata rosanero, lascia il timone assieme al direttore sportivo Renzo Castagnini. Nella conferenza stampa successiva a Casena dei Colli spiegheranno come non si sentissero più al centro del progetto. Inizia il toto allenatori ma a fine mese c’è la Coppa Italia.

Il 29 luglio vengono anche presentate le maglie per la stagione 2022-2023.

In panchina va momentaneamente Giovanni Di Stefano, tecnico della Primavera, il Palermo debutta in casa per la Coppa Italia maggiore e vince 3-2 sulla Reggiana con tripletta di Brunori. Ma il club cerca tecnico e rinforzi.

Nasce il Catania Ssd. A metà luglio viene ufficializzato il cda con presidente Rosario Ross Pelligra. L’ex calciatore Vincenzo Grella vicepresidente ed amministratore delegato mentre il consigliere di amministrazione è Giovanni Caniglia. Tramite sondaggio sui social viene anche presentato il nuovo stemma del club rossazzurro. Successivamente verranno ufficializzati anche Luca Carra come direttore generale ed Antonello Laneri come direttore sportivo.

In attesa dell’iscrizione in D, però, non si fanno nomi né del tecnico né dei giocatori.

Si corre il 26 luglio una classica delle corse podistiche, il Giro di Castelbuono. Vince il keniano Isaac KipkemBoi Too. Un vero peccato per l’italiano Ilias Aouani delle Fiamme Azzurre giunto al secondo posto ma fino all’ottavo dei dieci giri in testa assieme ai suoi compagni di “fuga”.

Ai mondiali di scherma in Egitto arrivano soddisfazioni. Daniele Garozzo vince l’oro a squadre nel fioretto. L’acese fa il paio con l’oro europeo conquistato pochi mesi prima a livello individuale ad Antalya in Turchia.

La spadista catanese Rossella Fiamingo si aggiudica invece il bronzo individuale fermandosi in semifinale sconfitta dalla tedesca Alexandra Ndolo.

Ad agosto medaglie nella canoa e nei 3000 siepi

Non c’è solo il calcio ad agosto che tiene banco. Arrivano dalla canoa e dall’atletica due medaglie siciliane.

Sei i siciliani agli Europei di atletica a Monaco di Baviera. Ultima convocazione Azzurra per Anna Incerti, poi il velocista Matteo Melluzzo, i siepisti Ala e Osama Zoglami, il lunghista Filippo Randazzo e la staffettista Alice Mangione.

Osama Zoghlami il 19 agosto conquista il bronzo nei 3000 siepi preceduto solo dal finlandese Topi Raitanen e dall’altro azzurro Ahmed Abdelwahed.

Bene anche il fratello Ala, giunto con 4 secondi di distacco ma fondamentale nel tirare la volata.

Nella canoa, invece, arriva il titolo europeo nel K2 200 maschile con il palermitano Andrea Di Liberto e Manfredi Rizza (genitori palermitani) che hanno vinto precedendo al fotofinish la coppia della Polonia, Stepun-Grabowski di appena 11 i millesimi di secondo. Un battito di ciglio anche rispetto al bronzo, conquistato dai lituani Arturas Seja ed Ignas Navakauskas, terzi in con appena 16 millesimi di distacco.

Intanto il Palermo perde 3-0 a Torino in Coppa Italia e viene eliminato. Dopo tante ipotesi il club annuncia l’allenatore: Eugenio Corini che torna in rosanero. Il “Genio” viene ufficializzato il 7 agosto. Arrivano i rinforzi, Stulac, Segre, Saric, Pigliacelli, Elia, Sala, Nedelcearu, Devetak, Vido ed altri. Il Palermo poi esordisce in campionato col Perugia il 13 agosto e vince 2-0: Brunori ed Elia. Poi a Bari finisce 1-1, il 27 agosto arriva il 2-3 con l’Ascoli che fa cadere l’imbattibilità interna del Berbera che durava dal marzo 2021.

Ad inizio agosto è il Catania ad ufficializzare la guida tecnica: è Giovanni Ferraro che aveva ottenuto nella stagione precedente la promozione in C con il Giugliano sfiorando anche lo scudetto dilettanti.

Arrivano i primi nomi della rosa. Ed è una super squadra per la categoria. Giovinco, Lodi, Rapisarda, Rizzo, Di Grazia, Russotto, Ferrara, Jefferson, De Luca. Una rosa di lusso. Ma il 20 agosto a San Cataldo non va oltre lo 0-0 nel turno eliminatorio di Coppa Italia di serie D e viene eliminato ai rigori dai padroni di casa.

Nel basket femminile, torna ad allenarsi Ragusa che nel frattempo ha annunciato Mirco Diamanti come nuovo allenatore.

Settembre, il Catania inizia la sua marcia, Albatro ed Erice col botto

Per il Palermo settembre si apre con la brutta sconfitta per 3-0 a Reggio Calabria, i rosa si rifanno col Genoa ma arriva la sconfitta a Frosinone prima della pausa di campionato. Il Palermo va a Manchester in ritiro per qualche giorno all’Ethiad Campus, sede degli allenamenti del Manchester City, formazione di punta della galassia di Mansour.

Il Catania nel frattempo comincia la sua marcia nel girone I della serie D. Vince 2-0 a Ragusa e 2-1 col San Luca. Il girone I è iniziato tardi rispetto agli altri raggruppamenti a causa del “caso Giarre”. Il club etneo è stato prima riammesso e poi escluso.

La serie A Gold di pallamano maschile parte il 3 settembre e l’Albatro che in estate si è rinforzata ed ha cambiato anche guida tecnica passando a Fabio Reale, vince due partite di fila con Campus Italia e Carpi. Poi perde col Fasano col Pressano. Ma in 4 giornate ha già vinto quanto in tutta la stagione 2021-2022.

L’Erice in A1 femminile ha ufficializzato nel frattempo Filiberto Kokuka come tecnico. Le Arpie vincono con il Pontina col Mestrino e perdono a Salerno.

Nella pallanuoto femminile la Sicilia sarà rappresentata in massima serie da due formazioni. Oltre alle campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte Catania, ci sarà la matricola Brizz Nuoto, compagine di Acireale alla sua prima esperienza in A1.

In A1 maschile confermate le tre squadre siciliane ai nastri di partenza: Telimar, Ortigia e Nuoto Catania. In A2 rinuncia dei Muri Antichi, al suo posto la Waterpolo Palermo alla sua prima esperienza in seconda serie.

Parte anche il campionato di serie A di calcio a 5 con due siciliane al via. La Meta Catania e la matricola Città di Melilli. Gli etnei partono con un successo in trasferta per 5-1 sul campo della L84, i megaresi perdono 3-0 in casa con la Came Dosson.

Nel basket femminile Ragusa inaugura la stagione malissimo perdendo nettamente per 99-62 con Bologna nel primo turno di Supercoppa.

Palermo ancora capitale dell’atletica leggera. Il 17 e 18 settembre allo stadio delle Palme – Vito Schifani va in scena la finale Bronzo dei campionati societari. Il presidente della Fidal Stefano Mei dona la pedana del salto con l’asta, che l’anno prima era mancata nella finale Argento che si disputò sempre nel capoluogo siciliano.

Star assoluta il cubano, che ha chiesto la nazionalità italiana, Andy Diaz Hernandez triplista che qualche settimana prima aveva vinto la Diamond League a Zurigo. Tra le squadre, protagonista tra le donne il Cus Catania che vince e viene promossa in finale Argento 2023. Negli stessi giorni, a Perugia, il Cus Palermo e l’Atletica Milone Siracusa tra gli uomini centrano la promozione in Finale Oro che si disputerà proprio nel capoluogo siciliano a giugno prossimo.

Nel canottaggio arriva l’oro mondiale per Alessandro Durante e Giovanni Ficarra, portacolori del Telimar e del Cc Peloro che in Repubblica Ceca a Racice, si impongono nel due senza. Alla fine per loro ben 4 second di vantaggio sull’Ungheria e sui padroni di casa della Repubblica Ceca.

Ad ottobre saliscendi Palermo, a Mondello il mondiale Windurfer, Nibali si ritira

Ottobre si apre con il campionato del mondo della classe Windsurfer che si disputa a Mondello. Dal 5 al 9 oltre 350 windsurfisti da tutto il globo si sono sfidati. I titoli sono andati a Marco Casagrande (club Albaria) nella categoria leggeri, all’olandese Stephan Van deb Berg, oro a Los Angeles 1984 (nella Sailboard), per la medio-leggeri, ad Alessandro Alberti (Clubino del Mare) tra i medio-pesanti, a Riccardo Giordano (Albaria) nella pesanti e alla marsalese Laura Linares (Roggero di Lauria) nella classifica femminile. sorprendente del quattordicenne palermitano Blasco Aronica (Cv Sferracavallo), sesto assoluto tra i leggeri, ma vincitore della classifica under 15. Casagrande poi vince anche la long distance.

L’8 ottobre Vincenzo Nibali si ritira ufficialmente dal ciclismo professionistico dopo diciotto anni in auge. E lo fa al termine del Giro di Lombardia.

Nel podismo, Abdelkrim Boumalik e Caroline Erodes Veda si aggiudicano la IX Palermo International Half Marathon a Palermo con partenza ed arrivo a Mondello. Nella 10km invece successo e primato Soumaila Diakite dell’Asd Agex e di Francesca Vassallo con il nuovo record della corsa in rosa.

La Nazionale femminile di calcio del Venezuela guidata in panchina dalla palermitana Pamela Conti si aggiudica la medaglia d’oro ai giochi sudamericani battendo ai rigori l’Uruguay. Successo internazionale griffato Sicilia.

Nel calcio il Palermo vive un mese di ottobre sulle montagne russe. Al rientro dal mini-ritiro di Manchester i rosa perdono in casa col Sudtirol per 1-0, l’8 ottobre a Terni la peggiore prestazione stagione: 3-0 per gli umbri senza attenuanti.

Cerca la svolta in casa col Pisa, formazione in difficoltà ma arriva un 3-3 pirotecnico che serve a poco. E col Cittadella, sempre in casa, finisce 0-0 con pochissime emozioni ma con il grave infortunio a Salvatore Elia. Per lui lesione al legamento crociato e stagione praticamente chiusa qui. Intanto montano le critiche sul modulo e sugli uomini.

La trasferta di Modena, il 29 ottobre, è invece positiva: le reti di Brunori e Valente permetto ai siciliani di sbloccarsi. Palermo a quota 12 in piena bagarre ma con una vittoria in trasferta che vale oro.

In serie D il Catania non si ferma. Vince a Licata 2-1, in casa con la Vibonese 3-0 (e chiude la campagna abbonamenti a quota 11.427, il maggior numero in assoluto di sempre in una quarta serie), col Castrovillari 4-0, sul campo della Mariglianese 1-2. Ed ancora 2-0 al Locri, 4-0 al Paternò. Ottobre si chiude con la nona vittoria consecutiva in campionato grazie al 3-2 al Massimino sul Sant’Agata. Etnei primi a punteggio pieno con 27 punti in nove partite.

La pallanuoto maschile parte con la Coppa Italia, Telimar ed Ortigia si qualificano per la Final Eight. Niente da fare per la Nuoto Catania.

Sempre Telimar ed Ortigia prendono parte alla Len Euro Cup che dalla scorsa stagione ha allargato i ranghi permettendo anche alla sesta classificata del campionato italiano della scorsa stagione, ossia al Telimmar, di partecipare.

L’Ortigia gioca in casa il girone B e chiude al primo posto qualificandosi per la fase a gironi del secondo turno. Battuta la concorrenza di Partizan Belgrado, Szolnoki Doszsa, Pays D’Aix Natation e Ydraikos.

Più fatica per il Telimar a Kranji. Terzo posto ma pass per la fase successiva in un girone con Strasburgo, Honved Budapest, Valis, Terrassa e Triglav Kranj.

A fine mese, Ortigia ancora primo nel girone F della seconda fase che si è disputato a Bucarest dopo aver superato i padroni di casa dello Steaua, lo Zlugo, il Valis ed il Vitoria Guimaraes.

Niente da fare, invece, per il Telimar che a Duisburg finisce terzo nel gruppo C con formazioni “retrocesse” dalla Champions. I palermitani, finalisti dell’edizione precedente, dopo aver battuto di misura i padroni di casa del Duisburg, non sono riusciti a ripetersi perdendo col Barcellona e col Tourcoing. Niente ottavi di finale, quindi, per il club dell’Addaura che però lamenta la difficoltà di dover giocare le partite casalinghe senza pubblico a causa dell’inagibilità della tribuna della Piscina Comunale.

Il 22 ottobre parte la serie A1. Telimar corsaro ad Anzio, Ortigia devastante in casa col Bogliasco nel giorno in cui si festeggia Stefano Tempesti alla 20ma stagione consecutiva in massima serie. La Nuoto Catania perde a Recco.

Il 29 ottobre l’Ortigia si conferma squadra in forma e si impone 16-8 a Palermo nel derby con il Telimar. Ko per Nuoto Catania con la Nuoto Roma.

Nella serie A1 femminile Ekipe a valanga sulla Florentia, mentre la matricola Brizz Nuoto perde in casa lottando con il Bogliasco. A fine mese, le acesi perdono in trasferta con la Florentia. L’Ekipe recupererà a metà novembre il match con Trieste.

La A1 femminile di basket apre i battenti l’1 ottobre e Ragusa supera facilmente il San Giovanni Valdarno per 97-48 ed il Brixia Brescia per 83-65. Poi primo ko in casa con Venezia per 68-71 e nuova sconfitta a Campobasso per 74-72. La serie nera continua tra le mura amiche con Schio (60-66) e prosegue con la nuova battuta d’arresto con San Martino di Lupari (72-80).

Nella pallamano, tra le donne l’Erice torna a vincere superando 36-22 il Ferrara, poi perde 32-26 sul parquet del Casalgrande Padana. Le Arpie vincono 24-16 sul Cassano Magnago ed inaugurano una serie positiva importante. Ad inizio mese, il club neroverde annuncia l’arrivo del portiere brasiliano Chana Masson, estremo difensore della Nazionale brasiliana con vasta esperienza internazionale nonché olimpica.

In serie A Gold maschile, l’Albatro pareggia 25-25 col Cassano Magnago in casa, poi impresa e vittoria esterna sul parquet del Bolzano 23-29. Gli aretusei perdono poi 23-28 in casa col Brixen.

Nel calcio a 5 Meta Catania prova a dire la sua e vince a Pomezia 3-4 ed in casa per 6-0 sul Pistoia. Il 28 ottobre arriva il primo ko. I rossazzurri perdono a Napoli 4-3.

Va senza dubbio peggio al Melilli battuto 5-0 in casa dal Monastir, 7-0 dall’Olimpus Roma e 7-1 dal Sandro Abate Avellino.

Cominciano anche i campionati di serie A1 di tennis a squadre maschile e quello di A2 femminile. Tra gli uomini, il Ct Palermo tornato in massima serie punta allo scudetto. Le ragazze cercano la promozione in A1.

Novembre, Anna Incerti si ritira nella sua Bagheria, il Palermo balbetta

Tra gli eventi più rilevanti c’è l’annuncio del ritiro di Anna Incerti, campionessa europea nel 2010 nella maratona a Barcellona. Per lei passerella finale al trofeo Equilibra nella sua Bagheria il 27 novembre vincendo l’ultima gara in un tripudio di pubblico.

Una settimana prima, il 20 novembre, si corre la XXVII edizione della maratona di Palermo. Kipkosgei Kiptoo centra il bis dopo aver trionfato nell’edizione precedente e ritocca il tempo aggiudicandosi la gara in 2h16’44”. Tra le donne Jackline Jeptanui in 2h38’44” senza problemi. Soumalie Diakite, ventiduenne di origini somale, da sette anni a Palermo primo nella mezza maratona in 1h08’59”, Letizia Sucameli (1h30’54”) protagonista al femminile.

In serie B, il Palermo prosegue il suo buon momento battendo il Parma per 1-0 ma poi arrivano due velenosi ko consecutivi contro dirette concorrenti per la salvezza che minano le certezze dei rosanero. La squadra di Corini perde 3-2 a Cosenza nonostante una doppietta di Brunori che poi si fa parare il rigore del possibile 3-3 dal portiere Marson. E chiude novembre con un preoccupante 0-1 interno con il Venezia con Brunori che sbaglia ancora un rigore. La zona play out incombe. E dire che il bomber Brunori con i due gol al Cosenza è entrato nella top ten dei marcatori di sempre del Palermo.

Il Catania rallenta ma continua a dominare in serie D. Dopo nove vittorie di fila arriva il pareggio per 0-0 sul campo del Cittanova. I rossazzurri vincono in casa 3-0 sul Canicattì. Il 20 novembre pareggiano a Lamezia Terme per 1-1 nel big match di giornata. Il vantaggio rimane rassicurante.

La squadra etnea non è brillantissima ma batte l’Acireale 1-0 chiudendo novembre con la 11ma vittoria in campionato.

Nella pallanuoto maschile, vola l’Ortigia in A1 con tre successi di fila ai danni di De Akker Team Bologna, Genova Quinto, la Nuoto Catania. Poi arriva il ko che batte nell’ordine il De Akker Team Bologna, il Genova Quinto, la Nuoto Catania. Poi arriva il ko con Trieste. Pessimo viatico per la sfida degli ottavi di finale di Len Euro Cup che si disputerà in doppia sfida con la Rari Nantes Savona.

Urna malevola che ha decretato una vera e propria finale anticipata. Nondimeno i siracusani lamentano problemi con la temperatura dell’acqua troppo fredda nella loro piscina e sono costretti ad allenarsi altrove ospitando le partite interna a Catania. Si arriva così al 30 novembre con la partita di andata a Savona. Vincono i liguri per 7-2 acuendo la crisi dell’Ortigia.

Il Telimar dal canto suo si riscatta e vince in trasferta col Posillipo, poi in casa col Bogliasco ma si deve arrendere alla corazzata Brescia, rifacendosi a Bologna. Palermitani vicini alla zona play off.

La Nuoto Catania perde con onore a Savona ma scivola in casa con l’Anzio una partita che sembrava alla portata. Niente da fare nel derby con l’Ortigia. I primi tre punti arrivano alla sesta giornata col successo sul Posillipo.

Il derby di serie A1 femminile tra Ekipe Orizzonte e Brizz Nuoto è una formalità per le campionesse d’Italia: finisce 21-2. Le rossazzurre fanno fuori anche il Rapallo 15-7 ma perdono 13-11 a Padova con la Plebiscito.

Di contro la Brizz perde ancora alla quarta giornata (18-7 con la Plebiscito Padova). Il 26 novembre è una data storica per le acesi: battendo 12-10 in trasferta la Rari Nantes Bologna, vincono la loro prima partita in A1 sbloccandosi.

Novembre intenso per il Ragusa nella serie A1 femminile di basket. Le iblee si svegliano e vincono a Crema 82-85 ma è un fuoco di paglia. Le biancoverdi perdono in casa 75-78 con Sassari. Mirco Diamanti rassegna le dimissioni. Il club ragusano sceglie Lino Lardo, il tecnico della Nazionale femminile italiana. Si cambia marcia: A Faenza è 73-48.

Novembre poco redditizio per la Meta Catania e per il Città di Melilli.

Gli etnei partono bene battendo l’Aniene 4-3, poi pareggiano 3-3 con il Real San Giuseppe e perdono 5-2 sul campo della Came Dosson. Il mese si chiude con il pareggio 3-3 con i campioni d’Italia del Pesaro tra mille rimpianti.

Il Melilli perde ad Eboli 5-2 ma poi ottiene il primo punto in serie A pareggiando 2-2 con il Petrarca. Il 19 novembre arriva lo 0-5 col Pescara ed il 7-1 subito dall’Aniene.

Nella serie A Gold di pallamano maschile, continua il momento negativo dell’Albatro che perde a Sassari 30-21, in casa con l’Alperia Merano 18-22 ed a Fondi 26-22. Poi vince a tavolino col Secchia che a ripresa inoltrata abbandonava il campo lamentandone la pericolosità in quanto scivoloso. La Figh esclude inizialmente la formazione emiliana per poi riammetterla. I due punti rimangono però agli aretusei. Novembre tramonta con il successo esterno al Romagna per 32-24. Siciliani ai limiti dell’ottava posizione che vale la qualificazione, alla fine del girone di andata, alla Coppa Italia.

In massima serie femminile, l’Erice non si ferma e fa l’impresa battendo le campionesse d’Italia del Brixen Sudtirol per 31-22, il Teramo 35-14 ed il Prato 35-15. Un novembre vincente per le Arpie.

Nel tennis, il Ct Palermo maschile si qualifica per le semifinali scudetto e pesca il TC Rungg Sudtirol. Nel match di andata giocato a Bolzano la squadra allenata da Davide Cocco e Marco Valentino vince 4-2 pur senza lo spagnolo Vinolas impegnato con la sua Nazionale in Coppa Davis. Sugli scudi Carlo Gomez Herrera, Omar Giacalone, Salvatore Caruso che vincono i rispettivi singolari con Gomez Herrera e Caruso vittoriosi anche nel doppio.

Dicembre, il Ct Palermo perde finale scudetto, Ortigia beffato dal Savona in Len

Nel tennis, il Ct Palermo raggiunge la storica finale scudetto battendo anche al ritorno delle semifinali il Rungg Sudtirol per 3-1 in casa.

L’epilogo a Torino, però, non è dei migliori. Il Sinalunga Siena vince 4-1. L’unico punto per i palermitani è firmato da Omar Giacalone. Rimane un sogno lo scudetto.

Il Palermo riparte in campionato e dopo 2 ko di fila esorcizza le Streghe e batte il Benevento in trasferta per un 1-0 con lampo di Brunori. Ma arrivano Due pareggi di fila: 0-0 in casa col Como ed 1-1 a Ferrara con la Spal (sempre Brunori).

I rosanero vincono il derby delle Isole 2-1 e poi vanno al giro di boa pareggiando a Brescia 1-1 chiudendo l’andata con 24 punti in tredicesima posizione nel campionato di serie B a +5 sulla zona play out, +4 dalla zona retrocessione.

In D, il Catania fa un rush finale un po’ appesantito. Pareggia sul campo della Sancantaldese dove era stata eliminata ai rigori in estate in Coppa Italia di categoria, poi torna a vincere 1-0 col Real Agro Aversa. Alla penultima giornata di andata cade l’imbattibilità dei rossazzurri che escono sconfitti 2-1 a Santa Maria Cilento. Il Catania vince in rimonta 2-1 al Massimino il derby con i l Trapani 2-1 in rimonta chiudendo il giro di boa con 42 punti, 13 vittorie, 3 pareggi ed una sconfitta. Dieci punti di vantaggio su Locri e Lamezia.

Nella massima serie maschile di pallanuoto, l’Ortigia torna a correre battendo il Salerno per poi perdere con la Pro Recco. Il riscatto arriva con la Nuoto Roma e con la Rari Nantes Savona battuta anche nella sfida di ritorno di Len Euro Cup ma con 4 reti di scarto e con un gol dei liguri giunto allo scadere. Secondo i biancoverdi anche oltre lo scadere. Una beffa per i siciliani che vengono eliminati agli ottavi. Ma una doppia vittoria con il Savona in campionato e coppa che certifica l’uscita dal periodo di appannamento. I sicliani sono tornati sui loro livelli puntando per il 2023 ad una posizione tra le prime quattro che garantisce l’accesso ai play off scudetto.

Risale il Telimar, battute con autorevolezza Genova Quinto e Nuoto Catania ma beffati dal Trieste. L’anno si chiude col successo di misura a Salerno. Palermitani sesti. La Nuoto Catania fa invece un pareggio a Bogliasco ma perde il derby col Telimar ed i match con De Akker Team Bologna e Genova Quinto. Rossazzurri fermi a quota 4.

Tra le donne, in A1, l’Ekipe Orizzonte batte Como e Bologna e chiude il 2022 al terzo posto. La Brizz perde con la Sis Roma ma si riscatta facendo la missione impossibile espugnando Trieste. Per la matricola acese 6 punti dopo 7 partite.

Le campionesse d’Italia dell’Ekipe dal 9 all’11 dicembre sono state impegnate nel girone di qualificazione della Len Champions League. A Padova le etnee si sono qualificate per i quarti di finale pareggiando 11-11 con le ungheresi dello Dunaujvaros Vc e vincendo con le olandesi dello Zvl 1886 e con la Plebiscito Padova. Il sette allenato da Martina Miceli giocherà i quarti di finale con le greche del Glyfada Andata l’11 febbraio in trasferta, ritorno il 25 febbraio a Nesima.

Il buon momento del Ragusa nel campionato di A1 femminile di basket prosegue alla decima giornata con la vittoria per 76-72 su Bologna e con il blitz a Lucca (74-77). A Sesto San Giovanni però arriva la prima sconfitta dell’era Ilardo. Finisce 68-66 in rimonta per la Geas.

Il girone di andata si chiude con la vittoria su Moncalieri per 70-59. Iblee al giro di boa ottave e qualificate per la Coppa Italia dove affronteranno Schio.

Nel calcio a 5, la Meta Catania comincia male dicembre perdendo 3-1 con la Sandro Abate Avellino. I rossazzurri tornano a sorridere vincendo 3-2 sul Monastir ma a Padova arriva la beffa 3-1 col Petrarca. Con l’Olimpus Roma finisce 2-2. Botti d’artificio nell’ultimo match dell’anno. Il derby siciliano col Città di Melilli è rossazzurro: finisce 8-0 per i catanesi che sono al nono posto in classifica con 21 punti a ridosso della zona play off.

Il Melilli nel frattempo ha festeggiato la prima vittoria in massima serie ottenuta su Pistoia alla 12ma giornata. Poi solo sconfitte. Ultimo posto per loro con 4 punti.

Nella serie A Gold di pallamano maschile, l’Albatro perde 19-25 con Conversano chiudendo il girone di andata al nono posto. Niente qualificazione in Coppa Itlaia. Il ritorno si apre con un successo per 30-21 sul Campus d’Italia ma il 2022 si conclude con un ko a Carpi per 32-28.

L’Handball Erice non si ferma più in A1 femminile e arriva anche un netto successo per 34-22 a Mezzocorona ed il 25-20 sul Padova che fanno chiuder ele Arpie al terzo posto, in piena zona play off, a tre punti dalla prima posizione e con velleità di scudetto.

Arriva però la notizia del divorzio consensuale tra il club ed il tecnico Ferdinando Kokuka. Alla ripresa prevista il 7 gennaio arriva la capolista Pontinia (già battuta all’andata) ma fino ad oggi non c’è notizia di un nome che possa sostituire il tecnico dimissionario.