Serie D, prende sempre più forma la squadra rossazzurra

Continua a delinearsi il volto del Catania Ssd in vista del prossimo campionato di serie D. E dopo l’arrivo di alcuni big ufficializzati nelle scorse ore, Giovinco, Lodi e Rapisarda in primis, arrivano altre conferme in rossazzurro che assume sempre più i contorni di un dream team per la categoria.

Giuseppe Rizzo al Catania Ssd

Tra gli annunci figura quello di Giuseppe Rizzo. L’esperto centrocampista messinese classe ’91 ha collezionato fin qui 357 presenze nelle competizioni professionistiche per club (11 in serie A, 185 in B, 137 in C, 24 nelle coppe nazionali) e in avvio di carriera ha disputato due amichevoli con l’Italia Under 21, contrassegnate dai successi contro la Turchia e l’Inghilterra.

Cresciuto nei settori giovanili del Messina e della Reggina, l’atleta siciliano ha indossato successivamente entrambe le maglie: è stato protagonista in giallorosso nella seconda parte del 2021-2022, in amaranto dal 2010 al 2013 e nella prima parte della stagione 2014-2015. Con il Calcio Catania, dal 2018 al 2020, Rizzo ha giocato 73 gare, realizzando un gol e firmando cinque assist. Al suo attivo, inoltre, esperienze con il Pescara, con il Perugia, con il Vicenza, con la Salernitana e con la Triestina.

Di Grazia in rossazzurro

Anche Orazio Di Grazia è rossazzurro. Nato a Catania il 15 dicembre 1998 e cresciuto nel settore giovanile del vecchio club rossazzurro, il centrocampista ha esordito in Serie C nel 2017-2018 con il Siracusa. In Serie D, Di Grazia ha indossato le maglie dell’Igea Virtus, della Sancataldese, dell’Academy Ladispoli, del Licata e del Troina. Adesso è al Catania Ssd.

Il palermitano Chinnici approda alla corte di Ferraro

Il giovane palermitano Giorgio Chinnici, classe 2002, fa parte della rosa allenata da Giovanni Ferraro. Dopo le formative esperienze con l’Under 17 e la Primavera dell’Empoli, il difensore siciliano ha collezionato 51 presenze nelle due stagioni più recenti in Serie D: nel 2020-2021, ha debuttato con la Pianese nel girone E; nel 2021-2022, ha disputato 24 gare con la Gelbison Cilento nel girone I, centrando anche la promozione in serie C visto che il club campano ha vinto il proprio girone.