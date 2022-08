Serie D, altri arrivi in rossazzurro

Il Catania Ssd annuncia altre due pedine per lo scacchiere del tecnico Giovanni Ferraro. Il club rossazzurro sta allestendo un dream team per la serie D e dopo gli arrivi di Giovinco, Lodi, Rapisarda, Rizzo e di altri giocatori d’esperienza ha ufficializzato quelli di Andrea Russotto e di Michele Ferrara.

L’esperto Russotto riparte dal Catania Ssd

Andrea Russotto, nato a Roma il 25 maggio 1988 riparte dalla squadra rossazzurra. L’attaccante ha vissuto due parentesi col Calcio Catania dal 2015 al 2018 e dal 2021 al 2022 disputando 130 gare, realizzando 22 gol e firmando 18 assist. Nell’ultima (amara) stagione in serie C conclusa anzitempo con l’esclusione del club etneo, ha disputato 21 partite segnando 2 reti.

Cresciuto nelle giovanili della Lazio si è distinto positivamente all’esordio nel calcio professionistico in Svizzera con il Bellinzona. Russotto vanta una consistente esperienza tra Serie A e Serie B, sommata con il Treviso, con il Napoli (debuttando anche in Coppa Uefa nella stagione 2008-2009), con il Crotone e con il Livorno, nonché una lunga trafila nelle nazionali giovanili, dall’Under 15 all’Under 21, con una presenza nell’Italia Olimpica.

Ha indossato, inoltre, le maglie della Salernitana, della Carrarese, del Catanzaro, della Sambenedettese, della Cavese e della Cisco Roma. Adesso torna con tanta voglia di vincere nelle fila del Catania Ssd.

Michele Ferrara è rossazzurro

Nuova pedina difensiva in arrivo per il Catania Ssd. Si tratta di Michele Ferrara, nato a Canosa di Puglia, nel Barese, il 13 maggio 1993. Il giocatore ha disputato nelle ultime sette stagioni il campionato di serie C. Il difensore ha sommato 193 presenze in ambito professionistico, indossando le maglie del Monopoli, della Sicula Leonzio e della Pergolettese. In quattro occasioni ha guadagnato con i compagni l’accesso ai play off. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili del Bari e del Barletta, in avvio di carriera ha mosso i primi passi in serie D con il Francavilla e il Brindisi.

Attesa per il calendario di serie D

Ferve intanto l’attesa per il calendario del campionato di serie D 2022-2023. La composizione dei 9 gironi della quarta serie nazionale dovrebbe avvenire a breve. Il Catania Ssd dovrebbe far parte, quasi certamente, del girone I. Nove le siciliane al via: oltre al Catania Ssd ci saranno ai nastri di parenza Acireale, Canicattì, Licata, Paternò, Ragusa, Sancataldese, Sant’Agata e Trapani. Escluso il Giarre. Nello stesso raggruppamento dovrebbero esserci sei formazioni calabresi (Castrovillari, Cittanova, Lamezia Terme, Locri, San Luca, Vibonese) e tre compagini campane (Paganese, Real Aversa e Santa Maria Cilento).