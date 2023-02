Serie B, scatta il conto alla rovescia per la sfida alla capolista

Genoa-Palermo deve ancora giocarsi ma è già partita la vendita dei biglietti per la sfida casalinga dei rosanero alla capolista Frosinone fissata per sabato 18 febbraio alle 14 al Renzo Barbera. Anche quello sarà uno degli incontri di cartello del campionato di serie B che celebrerà la venticinquesima giornata.

Match molto atteso vista la rivalità nata nella ormai celeberrima finale dei play off dei palloni in campo della stagione 2017-2018 che vide i ciociari vincere 2-0 sui rosanero e salire in serie A. Da li poi il club siciliano cominciò la sua disgregazione che si concretizzò a fine della stagione successiva, poi il fallimento e la rinascita dalla serie D. Il resto è storia recente.

Il Palermo vuole il pubblico delle grandi occasioni: con la Reggina sono stati in oltre 26mila a gremire gli spalti del Barbera per quello che è stato il record stagionale. Il match col Frosinone è altrettanto sentito e potrebbe esserci il record stagionale favorito anche dall’ottimo momento della squadra allenata da Eugenio Corini.

A dieci giorni dalla partita, quindi, scatta il conto alla rovescia per questa sfida. All’andata vinsero i ciociari per 1-0 in un match che vide i rosanero poco attivi in avanti.

Palermo-Frosinone, disponibilità dei biglietti

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle 13.55 di sabato 18 febbraio o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

il sito Vivaticket

i punti Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (fino a sabato 18 febbraio alle 10).

I prezzi dei biglietti

Questi i prezzi dei tagliandi. Curve 15 euro intero, 12 euro ridotto (Over 65 ed Under 18); Gradinata superiore 20 euro, ridotto 16; Gradinata inferiore 25 euro (20 ridotto); Tribuna laterale 35 euro, (ridotto 28); Tribuna centrale 50 euro, (ridotto 40 euro); ed infine tribuna centralissima 70 euro (ridotto 55 euro).

Per il settore ospiti, invece, si è in attesa delle autorità competenti.

Rosanero preparano sfida al Genoa

Intanto, è proseguita oggi pomeriggio la preparazione del Palermo in vista del match di venerdì prossimo in casa del Genoa. La squadra allenata da Eugenio Corini ha effettuato un’attivazione tecnica, un’esercitazione tattica per la fase offensiva e palle inattive a favore.

I rosanero ieri hanno lavorato in due gruppi: il primo ha svolto un lavoro di attivazione e mobilità, un lavoro aerobico e combinazioni tecniche; il secondo ha effettuato un lavoro di attivazione e mobilità e ha disputato un test con la formazione Primavera.

Genoa-Palermo, arbitra Marinelli

L’Aia ha diramato le designazioni arbitrali per la ventiquattresima giornata del campionato cadetto.

Sarà Livio Marinelli di Tivoli a dirigere Genoa-Palermo. Il fischietto laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Mario Vigile di Cosenza. Il quarto uomo sarà Marco Monaldi di Macerata. Si rendono noti anche i nominativi di Var (Eugenio Abbattista di Molfetta) ed Avar (Daniele Paterna di Teramo).