Serie B, per il centrocampista un triennale

Jacopo Segre è ufficialmente un giocatore del Palermo. Il centrocampista classe ’97 arriva dal Torino a titolo definitivo legandosi al club di viale del Fante fino al 30 giugno del 2025. Dopo le visite di rito e la firma, il calciatore è a disposizione di Eugenio Corini che adesso ha una nuova freccia al proprio arco. Potrebbe già essere convocato per la sfida di sabato prossimo, 27 agosto, al Renzo Barbera con l’Ascoli, valida per la terza giornata del campionato di serie B.

Contestualmente l’attaccante Giacomo Corona si trasferisce al Torino con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto a favore della società granata. Continua, dunque, a rinnovarsi la rosa del Palermo: dopo i recenti arrivi di Francesco Di Mariano e di Leo Stulac rispettivamente a titolo definitivo da Lecce ed in prestito (con obbligo di riscatto condizionato) dall’Empoli, arriva un altro centrocampista. La trattativa è andata a buon fine dopo un rallentamento per il caso Lukic al Torino. Rientrato nei ranghi, l’operazione si è definita abbastanza in fretta.

Chi è Jacopo Segre

Il neo-centrocampista del Palermo ha esordito tra i professionisti nella stagione 2016-2017 in serie C a Piacenza con 11 presenze e 2 reti, nella stagione successiva, sempre col club biancorosso, ha giocato tutta la stagione con 3 gol. Poi, nel 2018-2019 il passaggio al Venezia in serie B con 30 partite e 3 gol, al Chievo nel 2019-2020 40 match e 4 gol.

A Torino l’esordio in serie A, poi Spal ed ancora Torino nell’agosto del 2021. La scorsa stagione ha giocato a Perugia in B con 37 presenze ed una rete. In questa stagione ha giocato spezzoni di partita. Pochi minuti in Coppa Italia proprio col Palermo nel match vinto 3-0 dai granata. E poi all’esordio in campionato, due settimane fa, a Monza sostituendo poco dopo la metà della ripresa Adopo.

Offerta del Palermo per Saric

Leandro Rinaudo, direttore sportivo ad interim, e Luciano Zavagno stanno lavorando per offrire gli ultimi ritocchi richiesti al tecnico Eugenio Corini che subito dopo la partita con il Perugia, nonostante il 2-0 favorevole alla squadra rosanero, dello scorso 13 agosto aveva chiesto espressamente 5 o 6 rinforzi.

In quest’ottica potrebbe arrivare Dario Saric, centrocampista bosniaco dell’Ascoli. Il Palermo ha fatto la sua offerta anche se nella trattativa si è inserito il Pisa in uno scenario in cui la Cremonese, formazione di serie A, era già presente. La piazza rosanero, però, sarebbe la favorita per Saric.

L’intesa tra le parti legherebbe il calciatore con un contratto di quattro anni. Si lavora sull’offerta. Il club rosanero avrebbe fatto la sua offerta che dovrebbe aggirarsi attorno ai 2 milioni di euro. Il club bianconero, prossimo avversario dei siciliani in campionato, temporeggia ma la somma sarebbe interessante.

In attesa per Bisoli

Ma il club di viale del Fante attende anche notizie dalla trattiva per Dimitri Bisoli, centrocampista del Brescia. Eugenio Corini che lo ha allenato proprio con le Rondinelle, lo conosce bene. Le prossime ore potrebbero essere decisive. Palermo e Brescia sono in contatto.

Palermo, idea Mateju in difesa

Gli obiettivi del Palermo non esauriti. Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno stanno lavorando per puntellare la squadra. E nel mirino c’è anche l’esterno difensivo Ales Mateju, ex Brescia e Venezia attualmente svincolato.

Il calciatore classe ’96, si è trasferito in Laguna durante la sessione invernale della campagna trasferimenti relativa alla stagione 2021-2022, ha collezionato 9 presenze con la maglia arancioneroverde.

Decisamente più lunga l’esperienza nelle file delle rondinelle, con le quali Mateju ha totalizzato 100 presenze tra serie Serie A e B.

Il nazionale della Repubblica Ceca, è già stato allenato da Eugenio Corini, nel periodo di militanza nel club lombardo. Potrebbe essere un jolly duttile e di comprovata esperienza per rinforzare il reparto difensivo rosanero.