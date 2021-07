Il nuovo girone C della Serie C

L’ACR Messina, vincendo 3-1 sul campo del Città di Sant’Agata, ha vinto il Girone I della Serie D e conquistato così la promozione in serie C. Al secondo posto, a soli due punti di distanza, l’altra squadra della città dello stretto, l’FC.

Il video dei festeggiamenti da TempoStretto.it:

In Serie C, girone C, quindi, ci saranno ben tre squadre siciliane: Palermo, Catania e, per l’appunto, ACR Messina. Non succedeva dal campionato 2006 – 2007, quando le tre compagini dell’Isola militarono insieme nel campionato di Serie A. E non è detto che non ci possa essere anche l’FC Messina, in caso di ripescagglio, eguagliando così il record della stagione 2018 – 2019 quando le siciliane erano quattro: Trapani, Catania, Siracusa e Sicula Leonzio.

Ecco, quindi, la composizione del girone C della Serie C 2021-22:

– Catania

– Messina

– Palermo

– Bari

– Catanzaro

– Avellino

– Virtus Francavilla

– Viterbese

– Potenza

– Vibonese

– Juve Stabia

– Turris

– Monopoli

– Paganese

– Foggia

– Cosenza

– Campobasso

– Taranto

– Monterosi

– Casertana