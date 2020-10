I risultati della seconda giornata di Serie C, Girone C2

In una giornata che segnerà l’esclusione dal campionato di Serie C, Girone C del Trapani perché la squadra granata non si presenterà a Catanzaro per la partita delle 17.30 e con Palermo – Potenzata rinviata perché sono state riscontrate alcune positività al coronavirus nella squadra lucana, il Catania ha vinto sul campo del Monopoli con il punteggio di uno a zero.

Gli etnei hanno portato a casa i tre punti – annullando così, dopo solo due partite, i 4 punti di penalizzazione in classifica – grazie al goal siglato al 53° dal difensore Tommaso Silvestri su assist di Giacomo Rosaia. I siciliani allenati da Giuseppe Raffaele affronteranno nella prossima giornata lo Juve Stabia.

Gli altri risultati della giornata:

– Bari – Teramo 1-1

– Turris – Virtus Villafranca 1-1

– Vibonese – Juve Stabia 0-1.

Classifica: Ternana, Teramo e Bari 4. Casertana, Potenza, Avellino, Turris, Juve Stabia, Monopoli, Vibonese 3. Viterbese e Paganese 1. Catania, Foggia, Bisceglie, Catanzaro, Cavese, Virtus Villafranca, Palermo e Trapani 0.

La classifica, però, al momento è ‘illegibile’ per via delle tante partite non giocate e in attesa di conoscere la decisione definitiva sul caso Trapani.