I RosaNero salgono all'8° posto in classifica

Al Renzo Barbera il Palermo ha battuto il Foggia con il punteggio di uno a zero nel recupero della 14ª giornata del Girone C di Serie C. Decisiva la rete di Nicola Valente al 36° del secondo tempo, su assist di Roberto Floriano.

Grazie a questo successo, che mancava in casa dal 13 febbraio (3-2 al Bisceglie), il Palermo sorpassa il Teramo e sale all’8° posto, a un punto di distanza proprio dal Foggia ma con una partita in più. L’11esimo posto è ora lontano sei punti però il Monopoli ha giocato due match in meno.

La prossima sfida è per domenica 18 aprile, in trasferta sull’ostico campo del Bari con l’obiettivo, almeno, di salvaguardare il 3° posto in classifica per una migliore posizione nella griglia dei play off.

