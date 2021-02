Serie C

Il Palermo ha accarezzato fino al 73esimo del secondo la possibilità di essere la prima squadra del campionato di Serie C a sconfiggere la Ternana di Cristiano Lucarelli, saldamente al primo posto.

Poi, però, è arrivato il goal dell’ex César Falletti e, alla fine, c’è stato il terzo pareggio consecutivo in campionato.

Il vantaggio RosaNero era arrivato al 46° con Lorenzo Lucca, pochi secondi l’ingresso di Andrea Silipo. Cross di Andrea Accardi e incornata vincente dell’attaccante rosanero. Lucca, tra l’altro, a causa di un cartellino giallo beccato all’81esimo, dovrà saltare il prossimo match con l’Avellino, in programma il 7 febbraio in Irpinia.

C’è da dire, però, che dopo il pareggio della capolista, gli umbri avrebbero potuto anche portare a casa l’intero bottino quando, su pinizione di Falletti, lo sloveno Matija Boben, a porta vuota, ha calciato addosso ad Alberto Pelagotti.

Effetto del nono pareggio in campionato è la conferma del 9° posto in classifica, in compagnia della Turris e della Casertana (ma la squadra campana ha giocato una partita in meno).

Alla fine del match, come riportato su StadioNews.it, l’allenatore dei RosaNero Roberto Boscaglia ha detto: «Una vittoria poteva darci un po’ di consapevolezza, ma il gruppo c’è. Non abbiamo trovato la chiave con questa partita, dobbiamo ancora dare continuità alle prestazioni. Lucarelli ci ha fatto i complimenti, ha grande rispetto per me e per il Palermo, ci ha detto che meritavamo noi di più. Sono molto deluso, da una vittoria stavamo addirittura arrivando a perderla».

Foto dalla pagina Facebook del Palermo.