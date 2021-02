Come vedere i rosanero con la prima classifica

Come vedere Palermo – Ternana gratis.

gratis. La partita di Serie C sarà trasmessa su Cusano Italia TV.

Domani, mercoledì 3 febbraio, alle 15.00, il Palermo di Roberto Boscaglia, reduce dal pareggio incolore con il Potenza e dalle contestazioni dei tifosi, soprattutto sui social media, se la vedrà con la Ternana, la corazzata del campionato di Serie C.

La squadra umbra, allenata da Cristiano Lucarelli, infatti, è al primo posto in classifica con 52 punti: 16 vittorie, 4 pareggi e nessuna sconfitta, con 50 goal realizzati e 13 goal subiti. Insomma, numeri da ammazzacampionato. Il Bari, al secondo posto, è lontano ben 11 punti.

La gara tra i siciliani e gli umbri (come tutte le altre dei rossoverdi, sia in casa che in trasferta) sarà trasmessa in diretta e in chiaro su CusanoItaliaTV, ovvero su canale 264 del Digitale Terrestre, tramite l’APP e YouTube.

L’emittente dell’Università Niccolò Cusano trasmetterà, quindi, la sfida con un ampio pre e post partita e con ospiti d’eccezione, come Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.

La produzione della trasmissione della partita è in collaborazione con NVS s.p.a., società siciliana che dispone di tecnologia di alta qualità per la produzione broadcast di eventi nazionali e internazionali. La regia è di Emmanuele Cammarata.