Serie C

Serie C, Potenza – Palermo : 0-0.

: 0-0. Secondo pareggio consecutivo per i RosaNero allenati da Boscaglia.

Prossimo match: Palermo – Ternana al Renzo Barbera.

È finita a reti inviolate la partita tra il Potenza e il Palermo.

Per i rosanero allenati da Roberto Boscaglia si tratta del secondo pareggio consecutivo, dopo quello con il Teramo della scorsa giornata al Renzo Barbera, mentre l’ultima vittoria risale al 9 gennaio scorso sul campo della Cavese.

Non si può non riportare che il Palermo non è riuscito a segnare un goal alla difesa più battuta del campionato: 30 reti in 20 partite (1,5 di media).

La classifica, quindi, non si smuove per i siciliani: al 9° posto con 26 punti ma in 20 partite. La Casertana, al 10° posto, ne ha 24 ma con 2 match in meno, mentre la Juve Stabia ne ha 23 con una gara in meno.

Nel primo tempo i siciliani più pericolosi dei lucani. Nel secondo tempo la girandola delle sostituzioni con Broh al posto di Odjer, Rauti (che si è fatto ammoire un minuto dopo e salterà perché diffidato la prossima partita), per Kanoute, Saraniti per Lucca e Floriano per Valente.

Prossimo appuntamento domenica 3 febbraio al Renzo Barbera con la Ternana dei record: 49 punti, 15 vittorie, 4 pareggi e nessuna sconfiitta.

Foto da Palermo F.C. – Facebook.