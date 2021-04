Domenica 2 maggio l'ultima partita della stagione regolare

Domenica 2 maggio, alle 20.30, ci sarà l’ultimo turno del campionato di Serie C, Girone C. Il Palermo giocherà sul campo del Virtus Villafranca con l’obiettivo massimo di conquistare la settima posizione.

Infatti, dopo il successo con la Cavese (3-2), se i Rosanero dovessero vincere in Puglia e il Foggia non vincere con il Catania, allora la settima posizione sarebbe conquistata e ciò permetterebbe di giocare la prima gara dei Play Off al Renzo Barbera con due risultati su tre per passare il turno. L’avversaria? Il Foggia o il Teramo, impegnato in casa con la Viterbese che non ha più nulla da chiedere al campionato (così come la Virtus Villafranca mentre il Catania deve almeno puntare a conservare il quinto posto).

Se, invece, il Palermo dovesse arrivare ottavo, allora ci sarebbe la sfida esterna con il Foggia o con il Teramo e con solo la vittoria come unica possibilità per passare il turno.

In caso di nono posto, invece, la sfida sarebbe con la sesta classificata (o Juve Stabia o Catania) e, anche in questo caso, con l’imperativo del successo per conquistare il turno successivo.