Ne ha dato notizia il club rosanero

Il Palermo F.C., sul proprio sito, ha comunicato «che il ciclo di tamponi effettuati nella giornata di venerdì 30 ottobre ha evidenziato esito negativo al virus Sars-Cov-2 per 6 soggetti su 8 esaminati appartenenti al primo gruppo risultato positivo al test. Per i sei calciatori, già da oggi via agli esami per il rilascio dell’idoneità sanitaria».

Si tratta, quindi, di una buona notizia dopo che è stato riscontrato un focolaio di coronavirus all’interno del gruppo squadra. I casi, infatti, avevano raggiunto il numero di 19, tra cui anche l’allenatore Roberto Boscaglia.

Una situazione che, al momento, ha portato al rinvio di ben quattro partite, con Potenza, Turris, Catanzaro e Viterbese.

Comunque, grazie ai sei negativizzati odierni, i RosaNero hanno nuovamente il numero minimo di giocatori, previsto dal protocollo della Lega Pro, affinché si possa riprendere a giocare.

Di conseguenza, salvo nuovi stravolgimenti all’interno della squadra siciliana (e nelle altre) e a livello nazionale, il Palermo potrebbe tornare in campo a Catanzaro mercoledì 4 novembre alle 17.30.