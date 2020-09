Il Palermo esordirà in trasferta

È stato sorteggiato il calendario della Serie C. Ecco la prima giornata del girone C, quello delle siciliane: Catania, Palermo e Trapani. Andata il 27 settembre, ritorno il 24 gennaio 2021.

Avellino – Turris

Catania – Paganese

Cavese – Vibonese

Juve Stabia – Monopoli

Potenza – Catanzaro

Teramo – Palermo

Ternana – Viterbese

Trapani – Casertana

Virtus Francavilla – Bari

Y – X

Nota bene: Y e X sono le due squadre ripescate dalla serie D dopo la retrocessione d’ufficio del Picerno e la mancata promozione del Bitonto per via di 5 punti di penalizzazione, ovvero il Foggia e il Bisceglie. Si attende l’ok della Co.Vi.So.c. per ufficializzare il ripescaggio delle due pugliesi.