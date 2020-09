Ne dà notizia il sito della squadra abruzzese

In attesa di sapere se domenica 27 settembre ci sarà o meno la prima giornata di Serie C (visto lo sciopero indetto dall’Associazione Italiana Calciatori), Teramo – Palermo si giocherà a porte aperte.

Come, infatti, si apprende dal sito della squadra abruzzese «è stato ufficializzato quest’oggi dalla Regione Abruzzo, con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.87, la riapertura dello stadio “Bonolis” con la presenza di pubblico durante lo svolgimento di competizioni ed eventi sportivi, riconosciuti dalle relative federazioni, di carattere provinciale, regionale o nazionale, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’Ordinanza n.78 dell’11.8.2020. Un risultato derivato da un piano operativo-gestionale dettagliato e puntuale presentato dalla Teramo Calcio lo scorso 11 settembre (protocollo n.93/2020) ed al costante impegno messo in campo dal Presidente biancorosso Iachini per il raggiungimento di questo importante obiettivo per la città di Teramo, con un incremento di posti del 35% (1.345 disponibili sin dal prossimo impegno di campionato con il Palermo) rispetto ai 1.000 garantiti per le serie minori».

Designata, infine, anche la quaterna arbitrale del match in programma (forse) domenica alle 15. La gara sarà diretta dal sig. Valerio Maranesi della sezione di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti, i sigg. Fabio Pappagallo e Mauro Dell’Olio di Molfetta (quarto ufficiale il sig. Luca Angelucci di Foligno).