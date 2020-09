La nota dell'Associazione Italiana Calciatori (AIC)

Salta la prima giornata di Serie C, prevista per sabato 26 e domenica 27 settembre. Lo ha fatto sapere l’Associazione italiana Calciatori (AIC) tramite una nota, confermando lo sciopero e prendendo atto dell’impossibilità di raggiungere un’intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e l’abolizione delle liste dei giocatori utilizzabili nel Campionato di Serie C.

«L’azione di protesta nasce – ha spiegato l’AICS – dall’inspiegabile passo indietro della Lega Pro, rispetto al regolamento in vigore nella precedente stagione sportiva, relativo alla reintroduzione di limitazioni, sostanzialmente obbligatorie, dell’utilizzo di un numero massimo di calciatori professionisti».

In Serie C, nel girone C, sono impegnate le 3 squadre siciliane: Catania, Palermo e Trapani. Questi sarebbero stati gli incontri della prima giornata:

Avellino – Turris

Catania – Paganese

Cavese – Vibonese

Juve Stabia – Monopoli

Potenza – Catanzaro

Teramo – Palermo

Ternana – Viterbese

Trapani – Casertana

Virtus Francavilla – Bari

Y – X (ovvero Foggia e Bisceglie, ripescate).