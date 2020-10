La decisione del giudice sportivo

Il Trapani è stato ufficialmente escluso dal campionato di Serie C, girone C. Lo ha decretato il giudice sportivo Pasquale Marino dopo che ieri la squadra granata non si è presentata a Catanzaro per disputare il match valevole per la 2ª giornata.

L’esclusione dal campionato è conseguenza della mancata pesenza del Trapani anche nella precedente gara interna con la Casertana (ed è successo lo stesso anche in Coppa Italia con il Brescia). Così come con i campani, anche i calabresi hanno così vinto a tavolino con il punteggio di 3-0.

Nel dettaglio, nella seduta di oggi, lunedì 5 ottobre, è stato deliberato che « la gara in oggetto non si è disputata per mancata presentazione della società Trapani; che, a norma dell’art 55 comma 1) delle Noif, la squadra che non si presenta in campo è considerata rinunciataria; che la società Trapani risulta essere rinunciataria già in altra precedente occasione».

Il giudice sportivo ha osservato «che, a norma dell’art. 53, comma 5) delle Noif, alla seconda rinuncia consegue, come sanzione, l’esclusione dal Campionato di competenza”, e delibera “1) di comminare alla società Trapani la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 -3; 2) di escludere la società Trapani dal campionato di competenza».