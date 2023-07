Pallanuoto femminile, il Ct Silipo convoca sei atlete della squadra etnea

È un Setterosa con ampie sfumature rossazzurre quello che tra qualche giorno disputerà i mondiali di pallanuoto femminile a Fukuoka in Giappone. Sono ben sei le atlete dell’Ekipe Orizzonte Catania convocate dal commissario tecnico Carlo Silipo che ha definito la composizione della rappresentativa azzurra per la rassegna iridata in programma dal 16 al 28 luglio prossimi.

Si tratta di Claudia Roberta Marletta, Valeria Maria Grazia Palmieri, Giulia Viacava, Giuseppina Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant. Tutte protagoniste con la calottina rossazzurra nell’ultima stagione culminata con la doppietta scudetto-Coppa Italia ed il terzo posto in Champions League. E ci sarebbe anche Chiara Tabani neo acquisto che però formalmente è ancora in forze alla Sis Roma.

L’Ekipe Orizzonte detentrice dello scudetto (il suo 23mo nella storia) è la squadra di club più rappresentata nella rappresentativa nazionale che cerca il terzo titolo iridato e torna a Fukuoka dove vinse 22 anni fa (nel 2001) il secondo mondiale (in precedenza ci fu il trionfo di Perth nel 1998).

Le convocate

Silvia Avegno (Matarò), Lucrezia Lys Cergol (Pallanuoto Trieste), Caterina Banchelli (Rn Florentia), Roberta Bianconi (Fiamme Oro – Rapallo Pallanuoto), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Sofia Giustini e Agnese Cocchiere (Sis Roma), Claudia Roberta Marletta, Valeria Maria Grazia Palmieri, Giulia Viacava, Giuseppina Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant (Ekipe Orizzonte).

Staff: commissario tecnico Carlo Silipo, assistente tecnico Cosimino Di Cecca, preparatrice dei portieri Elena Gigli, team manager Barbara Bufardeci, preparatore atletico Valerio Viero, medico Gianluca Camillieri, fisioterapista Federica Ancidei, video-analista Marco Russo.

L’Italia inserita nel gruppo C

Le Azzurre sono state inserite nel gruppo C unitamente ad Argentina, Grecia e Sudafrica.

Gli altri gironi

Questa la composizione degli altri raggruppamenti. A: Cina, Francia, Stati Uniti, Australia. B: Spagna, Israele, Paesi Bassi, Kazakistan e D: Canada, Nuova Zelanda, Ungheria, Giappone.

Il regolamento prevede che le prime classificate passino il turno direttamente ai quarti di finale. Le seconde e le terze degli altri gironi disputeranno gli ottavi di finale con scontri incrociati ovvero la seconda del gruppo A contro la terza del gruppo B, la terza del gruppo A contro la seconda del gruppo B, la seconda del gruppo C contro l a terza del gruppo D, la terza del gruppo C contro la seconda del gruppo D.

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 andranno le prime due.

Il calendario dell’Italia (Girone C)

Orario italiano (locale +7 ore)

Domenica 16 luglio

Italia-Argentina alle 9 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer

Martedì 18 luglio

Sudafrica-Italia alle 5 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer

Giovedì 20 luglio

Grecia-Italia alle 3.30 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer

