Taekwondo, a Tallin arriva il podio nella categoria -55

Bronzo europeo per Anthea Mangione che a Tallin, in Estonia, ha conquistato il podio ai campionati continentali Junior di taekwondo.

La giovanissima azzurra, classe 2008, di Leonforte, ha centrato l’ottimo risultato nella categoria -55 kg confermando di essere tra i talenti più interessanti della categoria di questa disciplina.

Malgrado una sconfitta in semifinale contro Caroline Volders, stella della nazionale belga con un punteggio di 0-2, la performance di Mangione è stata di grande spessore considerando che all’esordio nella categoria ha gareggiato con ragazze più esperte e più grandi anche di due anni.

Anthea Mangione ha mostrato il suo talento sin dai sedicesimi di finale, sconfiggendo la polacca Hoffmann per 2-1. In seguito, ha ottenuto due importanti vittorie: 2-0 contro Petra Cirovic (Serbia) negli ottavi e 2-0 contro Paulina Maminskaite della Lituania nei quarti, che l’hanno portata in zona medaglie.

Mangione “Felicissima per questo risultato a sorpresa”

Queste le parole dell’atleta siciliana che ha raccolto un risultato a suo dire a sorpresa. “Sono contentissima del risultato raggiunto e della mia prestazione, non mi aspettavo un terzo posto da primo anno junior poiché sono la più piccola della categoria, adesso devo continuare a lavorare duro per fare ancora meglio nelle prossime competizioni, volevo ringraziare i miei genitori nonché i miei maestri e tutto lo staff tecnico della nazionale che mi ha seguita per tutta l’estate”.

Protagonista col fratello agli Olympic Dream Cup 2023

Lo scorso giugno, Anthea Mangione assieme a suo fratello Angelo ha vinto l’oro all’Olympic Dream Cup 2023 di taekwondo. I due fratelli di Leonforte hanno avuto centrato il risultato senza perdere alcun set in una competizione che è una sorta di campionato italiano a squadre.

La selezione siciliana, invece, si classifica al 4’ posto nel torneo che si è svolto al Foro italico. Sei giorni di gare, emozioni e spettacolo sul tatami del Nicola Pietrangeli. L’Olympic Dream Cup ha coinvolto atleti selezionati in ogni regione di tutta Italia.

Angelo Mangione, già campione del mondo lo scorso anno a Sofia tra gli Juniores, ha gareggiato nella categoria -73kg Junior. Ed ha superato i rappresenti della Calabria 2 set a 0, della Puglia 2 set a 0 e della Sardegna 2 set a 0.

Anthea Mangione ha gareggiato nella categoria -55kg Junior. Lei ha avuto la meglio sulle atlete della: Puglia 2 set a 0, dell’Emilia Romagna 2 set a 0, della Lombardia 2 set a 0, e in finale del Veneto 2 set a 0.