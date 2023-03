Il team Mangione si conferma ai vertici del panorama nazionale

Sicilia protagonista ai campionati italiani Juniores 2023 di taekwondo che si sono svolti a Napoli. Il Team Mangione porta a casa due titoli tricolori nella categoria -55 kg e nella -73 maschile cinture nere.

I fratelli di Leonforte Anthea ed Angelo Mangione, infatti, hanno vinto le rispettive finali.

L’oro di Napoli

I due giorni di gara andati in scena sugli ottagoni del Palacasoria Domenico D’Alise sono stati promossi dalla Fita (Federazione Italiana Taekwondo) e hanno visto i migliori atleti e atlete cinture nere di classe juniores sfidarsi per il titolo di campioni italiani nelle rispettive categorie di peso.

La competizione è stata molto attesa e ha visto la partecipazione di atleti altamente qualificati che hanno dimostrato un’ottima preparazione tecnica e tattica.

Anthea Mangione nella categoria femminile ed Angelo Mangione in quella maschile hanno difeso i colori del Team Mangione.

I ragazzi allenati dai tecnici istruttori Maria Salamone e Nino Mangione hanno recitato un ruolo da protagonisti conquistando il podio con complessive 2 medaglie d’oro. “La vittoria del titolo italiano Juniores rappresenta un unicum e una riconferma per la città di Leonforte e non solo. È un successo incredibile per i ragazzi del Team Mangione che continuano a raccogliere i frutti dell’impegno, della costanza e del duro lavoro di tanti anni. Hanno riscritto e riconfermato un’altra pagina di storia, la loro storia, la storia del Taekwondo in Sicilia da raccontare”.

Anthea Mangione campionessa italiana

Nella seconda giornata di gara Anthea Mangione anno 2008 ha conquistato l’oro italiano 2023 nella categoria -55 Kg all’esordio del suo primo anno nella categoria Juniores (2008-2007-2006) quindi la più piccola in categoria rispetto alle avversarie. Tutti gli incontri sono stati vinti per 2 round a 0.

La finale è stata emozionante, l’atleta si è imposta con forza e determinazione, battendo l’avversaria addirittura per gap point e cioè per superiorità di punti.

Angelo Mangione sul podio più alto

A completare l’impresa nella stessa giornata arriva l’oro italiano anche per il fratello Angelo Mangione nella categoria -73Kg Juniores maschile, il quale vince 4 incontri tutti per 2 round a 0. Lo scorso anno Angelo Mangione conquistò il titolo mondiale della categoria a Sofia, in Bulgaria.

Quindi per quest’anno i due atleti possono puntare, oltre all’ingresso nella squadra regionale, anche alla convocazione nazionale ed indossare la tanto ambita maglia azzurra che per ogni atleta di ogni disciplina, è il risultato massimo da raggiungere per rappresentare il proprio paese, l’Italia in Europa e nel mondo.