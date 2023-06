Arti marziali

Il taekwondo siciliano protagonista a Roma. Angelo ed Anthea Mangione vincono la medaglia d’oro all’Olympic Dream Cup 2023 di taekwondo. I due fratelli di Leonforte hanno avuto centrato il risultato senza perdere alcun set in una competizione che è una sorta di campionato italiano a squadre.

La selezione siciliana, invece, si classifica al 4’ posto nel torneo che si è svolto al Foro italico. Sei giorni di gare, emozioni e spettacolo sul tatami del Nicola Pietrangeli. L’Olympic Dream Cup ha coinvolto atleti selezionati in ogni regione di tutta Italia.

La Sicilia nella categoria Juniores M. si è classificata al primo posto mentre la Puglia vince l’edizione Olympic Dream Cup 2023.

I due giorni di gara dedicati L’Olympic Dream Cup, andati in scena sugli ottagoni del Nicola Pietrangeli sono stati promossi dalla Fita (Federazione Italiana Taekwondo) e hanno visto i migliori atleti e atlete cinture nere di classe juniores sfidarsi nelle rispettive categorie di peso.

Angelo Mangione è oro tra -73kg Junior

Angelo Mangione, già campione del mondo lo scorso anno a Sofia tra gli Juniores, ha gareggiato nella categoria -73kg Junior. Ed ha superato i rappresenti della Calabria 2 set a 0, della Puglia 2 set a 0 e della Sardegna 2 set a 0.

Anthea Mangione protagonista tra -55kg Junior

Anthea Mangione ha gareggiato nella categoria -55kg Junior. Lei ha avuto la meglio sulle atlete della: Puglia 2 set a 0, dell’Emilia Romagna 2 set a 0, della Lombardia 2 set a 0, e in finale del Veneto 2 set a 0.

Quindi anche per quest’anno i due atleti del Team Mangione possono puntare alla convocazione nazionale ed indossare la tanto ambita maglia azzurra che per ogni atleta di ogni disciplina, è il risultato massimo da raggiungere per rappresentare il proprio paese, l’Italia in Europa e nel mondo.

“Siamo soddisfatti della performance dei due atleti che, oltre a vincere gli incontri, puntano sempre oltre. Tutti gli incontri sono stati vinti con classe e determinazione, tutti vinti per gap point. Dietro questo risultato c’è tanto sacrificio e dedizione, nella speranza che il loro cammino si concretizzi nei loro sogni. Noi saremo al loro fianco per in tutto il percorso che faranno”.