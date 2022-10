Windsurf, domani 7 ottobre terza giornata di regate

Continua il predominio dei siciliani ai mondiali Windsurfer in corso di Mondello. La seconda giornata di gare ha visto ancora protagonisti i surfisti isolani che continuano a dominare nelle acque di casa del Golfo della borgata marinara.

Anche oggi grande spettacolo nel golfo illuminato da una bella giornata di sole. Protagonisti all’Albaria 350 velisti di 25 nazioni che concluderanno domenica 11 ottobre questa bellissima manifestazione che coniuga sport e intrattenimento sulla spiaggia.

Casagrande ancora leader nei leggeri ai mondiali Windurfer

Nella categoria dei leggeri, con un primo e un quarto posto, mantiene il comando Marco Casagrande dell’Albaria, tallonato dai soliti australiani e francesi e dal romano Andrea Marchesi, 2° nella classifica provvisoria.

Aronica è quinto nella generale e comanda tra gli under 15

Da rilevare il 5° posto nel sorprendente Blasco Aronica del Cv Sferracavallo, al comando del raggruppamento under 15. Il palermitano guida la graduatoria malgrado questo quarto posto dovuto ad una penalizzazione per “pompaggio”.

L’oro di Los Angeles ’84 Van der Berg avanti nei medio-leggeri

Ai mondiali Windsurfer, si è assistito al grande recupero dell’oro di Los Angeles 1984, l’olandese Stephan Van den Berg, classe 1962, che si è portato al comando della categoria dei medio-leggeri davanti al toscano di Piombino Alessandro Torzoni. Terzo Nicola Campus che ieri guidava la classifica dopo la prima giornata.

Alberti nei medio-pesanti

Con altri due primi posti di oggi, Alessandro Alberti, il 48enne palermitano del Clubino del Mare, tiene saldo il comando della categoria medio-pesanti, Il neocampione italiano di Vieste precede in classifica altri due palermitani del club Albaria. Marco Ferrera, secondo e Giuseppe Zerillo, terzo.

Giordano domina tra i pesanti

Senza problemi l’altro emblema del circolo Albaria, l’olimpico Riccardo Giordano. Oggi vincitore delle due prove della categoria pesanti. Giordano ha lasciato alle sue spalle il francese Antony Lecadre e l’australiano Matty Whitnall che aumentano il distacco dall’esperto atleta palermitano.

Linares tra le donne ai mondiali Windsurfer

Quasi gara a sé tra le 60 donne della marsalese Laura Linares che continua a capeggiare la graduatoria (ben 4 primi posti) davanti alla connazionale Rachele Balini. Terza Roberta Piras per una tripletta azzurra, al momento virtuale ma possibile.

Nel tardo pomeriggio, il programma di chiusura della giornata con le spettacolari batterie di slalom solo per la categoria femminile.

Un evento, questo mondiale Windsurfer, organizzato in sinergia con altre realtà locali oltre che dall’Albaria, tra cui il Circolo Canottieri Roggero di Lauria, il Clubino del Mare e la società Mondello Italo-Belga con il sostegno del dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’assessorato Turismo della Regione Siciliana. Domani, venerdì 7 ottobre, il via alle regate, vento permettendo, alle 10.30.