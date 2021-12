Contratto fino al 30 giugno, rinnovo automatico in caso di promozione in B

Adesso è ufficiale: Silvio Baldini è il nuovo allenatore del Palermo. Il club rosanero ha sollevato dall’incarico il tecnico Giacomo Filippi ed ha comunicato, contestualmente, di aver raggiunto un accordo con Baldini fino al 30 giugno 2022. Con Rinnovo automatico in caso di promozione in serie B.

Il 27 dicembre la presentazione ufficiale

Silvio Baldini sarà presentato ai media e ai tifosi lunedì 27 dicembre in una conferenza stampa via Zoom e in diretta streaming sui canali social del Palermo, prevista per le 16 allo stadio Renzo Barbera, alla presenza anche del direttore sportivo Renzo Castagnini.

Il nuovo staff

Insieme al nuovo mister Silvio Baldini, il club rosanero dà il benvenuto anche al nuovo viceallenatore Mauro Nardini e al nuovo preparatore dei portieri Stefano Pardini, e saluta i componenti dello staff tecnico Fabio Levacovich, Marco Nastasi ed Emanuele Lupo.

L’augurio del club rosanero a Filippi

La società di viale del Fante, tramite un comunicato stampa nel quale ha ufficializzato il tutto, ha anche ringraziato Filippi. “A Giacomo Filippi, Fabio Levacovich, Marco Nastasi ed Emanuele Lupo – si legge nella nota – i più sinceri e sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto, sempre con professionalità, passione e competenza, e i migliori auguri per i progetti a venire. A mister Silvio Baldini ed al nuovo staff, il benvenuto in rosanero da parte del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia del Palermo F.C.”.

Filippi dopo un mese di dicembre decisamente negativo lascia la squadra al quinto posto con 33 punti dopo la prima di ritorno nel girone C della serie C e la sconfitta (suicida nelle modalità) di Latina di mercoledì scorso.

Baldini torna al Barbera dopo 18 anni

Silvio Baldini, classe ’58, è un tecnico di esperienza, ex allenatore di Empoli con il quale ha conquistato una promozione in A nel 2002/2003, e Carrarese ma anche di Parma, Lecce e Catania.

Per lui un ritorno. Il vulcanico tecnico di Massa sedette sulla panchina del Palermo nella prima metà della stagione 2003/2004, quella che portò i rosanero al ritorno in serie A. Venne esonerato il 25 gennaio 2004 quando era in terza posizione al termine della sfida interna persa per 2-0 con la Salernitana ad opera dell’albanese Erjon Bogdani che evidenziò dissapori col presidente Maurizio Zamparini che al suo posto scelse Francesco Guidolin con i risultati che gli appassionati rosanero ben ricordano: promozione in massima serie ed approdo alle competizioni europee nella stagione successiva.

La missione del nuovo tecnico

Ma quella che inizierà il 27 dicembre sarà un’altra storia, un altro capitolo, un’altra situazione. A Baldini il campito di far recuperare fiducia nei propri mezzi ad una squadra che è parsa senza idee, nervosa e senza mordente. A lui il compito di far ritrovare la via persa. Spetterà sempre a lui dare una mentalità veramente vincente, e probabilmente chiedere alla società qualche ritocco in campo per far si che queste aquile possano volare. In alto.