L'ala dell'Albatro, gioca in azzurro il Mediterranean Handball Championships

Importante esperienza internazionale per Giuseppe Cuzzupè. La giovane promessa dell’Albatro veste la maglia azzurra Under 18 al torneo della Mediterranean Handball Championships in corso di svolgimento ad Ankara, in Turchia.

Il siracusano, scelto dal tecnico della nazionale Riccardo Trillini, veste la maglia numero 24. Tre sconfitte finora per gli azzurrini con Egitto (25-21); Romania (26-24) e Grecia (24-20).

Tre sconfitte nelle prime partite del torneo, ma grande esperienza per un gruppo che mette insieme il meglio dei 2004 e 2005 della pallamano italiana.

Vinci “Felice che i suoi sforzi vengano ripagati”

Il tecnico dell’Albatro, Peppe Vinci, commenta l’importante esperienza per il giovanissimo siracusano che proprio per questa convocazione ha saltato la sfida col Rubiera. “Sono contento per Giuseppe – sottolinea Vinci – ho creduto in lui, nella sua caparbietà, nella sua voglia di mettersi a disposizione. Sono felice che i suoi sforzi vengano ripagati. Cuzzupè si aggiunge a quel lungo elenco di giovanissimi Albatro che, nonostante qualche diffidenza, incomprensibile, in Sicilia, hanno trovato spazio in chi ha creduto nelle loro doti. Vederlo in maglia azzurra è, per me, una grande soddisfazione – conclude Vinci – Essere parte attiva della crescita sportiva di questi ragazzi è una grande responsabilità e sono proprio loro che rappresentano la voglia di continuare ad amare e impegnarsi per questo sport”.

Il 23 febbraio doppia sfida a Montenegro e Turchia

Doppio impegno per domani, 23 febbraio. La nazionale giocherà alle 10.45 col Montenegro e nel pomeriggio, alle 16.30, con i padroni di casa della Turchia. Il giorno dopo, 24 febbraio, Azzurrini con i pari età della Croazia (alle 9.30) e della Spagna (17.45). Il girone si chiuderà il 25 febbraio alle 8.15 col match con il Kuwait.

L’Albatro si prepara per il Pressano

La squadra, intanto, si sta preparando per la sfida interna al Pressano per la quinta di ritorno della massima serie. La formazione aretusea, dopo la sconfitta interna col Secchia di domenica scorsa, è rimasta da sola in fondo alla classifica.

Il Pressano, dal canto suo, ha riposato la settimana scorsa ed ha inanellato un filotto di 6 vittorie consecutive. Risultati che hanno prato la formazione altoatesina in quarta posizione, ovvero in piena zona play off. Sarà un’impresa per i siracusani che non vincono dal 23 ottobre scorso.