La festa dopo il successo col Bari

La vittoria sul campo della corazzata, e già promossa, Bari che è valsa il terzo posto del Palermo nel girone C della serie C fa esultare i tifosi rosanero. Non solo quelli in città ed in Italia ma anche quelli più lontani, dall’altro campo del mondo.

A New York, gli appassionati sperano nella promozione in serie B dopo la prestazione di domenica scorsa e soprattutto un lungo rush finale che ha visto la squadra di Silvio Baldini non perdere da nove turni.

Il club dei tifosi del Palermo fan club guidato da Damiano Palazzolo ha festeggiato il piazzamento con Sasà Salvaggio che è volato negli States per assistere con loro alla decisiva sfida di domenica con il Bari. Gli appassionati rosanero lo hanno accolto anche con una torta a lui dedicata. Tanto l’entusiasmo per i fan che sperano anche in una bella cavalcata nei play off e nella promozione in serie B. Una categoria che manca alla città ed ai suoi tifosi dalla stagione 2018-19 ed in seguito al fallimento della società.

Acquisito il vecchio marchio

Altra notizia che nei giorni scorsi ha fatto palpitare il cuore del popolo rosanero è senza dubbio l’acquisizione del club guidato da Dario Mirri, del vecchio marchio (con logo annesso) dell’Us Città di Palermo da Unicredit Leasing. Una acquisizione fortemente voluta dal Palermo ma che si è rivelata più complicata del previsto. L’operazione rientra nell’ottica di uno sfruttamento commerciale e per le attività legate al museo. Al momento, infatti, non sembrerebbe previsto un ritorno alla vecchia denominazione o l’uso del vecchio logo per l’attuale società.

Palermo imbattuto da 9 turni

Il rush finale dei rosa fa ben sperare. La rincorsa è partita lo scorso 26 febbraio, ovvero dopo il ko esterno sul sintetico di Francavilla al termine di una sfida poco fortunata e persa dal Palermo per 2-1.

Da allora nove risultati utili senza sconfitte. Non senza rimpianti: i tre pareggi consecutivi con le pericolanti Andria, Potenza e Paganese hanno suscitato malumori tra gli appassionati. Tuttavia il tratto conclusivo della regular season è stato ricco di soddisfazioni e di incognite. Le vittorie larghe su Taranto e Picerno ed i successi esterni ad Avellino, Monopoli e, domenica scorsa sul Bari hanno dato morale a squadra ed a pubblico.

Palermo migliore terza

Alla fine dei giochi la classifica del girone C recita così: Bari 75, promosso in B, Catanzaro 67, Palermo 66, Avellino 64. Rosanero al primo turno dei play off nazionali che si giocheranno dall’8 maggio con match di andata e di ritorno. In questa fase, i rosa sono testa di serie essendo risultati la migliore terza dei tre gironi nonostante i 66 punti raccolti in 36 partite.

Questo punteggio si moltiplica per 1,055, ovvero per il coefficiente istituito dalla Lega Pro dopo l’esclusione del Catania nel girone C. I rosa hanno così 69,63 punti, il FeralpiSalò (terza nel girone A) ne ha totalizzati 69 mentre il Cesena (terzo nel girone B) ne ha 67.

Se il Palermo dovesse superare il primo turno Nazionale, avrà la certezza di giocare comunque il ritorno in casa (e passare con il pareggio) anche nel turno successivo.

Rosanero in campo l’8 maggio

Il Palermo per effetto di questi risultati tornerà in campo il prossimo 8 maggio nella sfida di andata del primo turno nazionale dey play off. La sfida di ritorno si giocherà il 12 maggio al Barbera. In caso di passaggio di turno, i rosa giocheranno altre due partite il 17 ed il 21 maggio: in questa fase entreranno in gioco le seconde classificate dei tre gironi (Padova, Reggiana e Catanzaro).

Le quattro squadre che passeranno il turno si affronteranno nella final four con semifinali di andata e ritorno previste il 25 e 29 maggio. Le finali, invece, sono previste per il 5 e per il 12 giugno.

Matteo Brunori è il bomber del Palermo con 25 gol

L’uomo del momento è Matteo Brunori, l’attaccante rosanero ha segnato complessivamente 25 reti nelle 36 partite disputate. È lui il bomber principe dell’intera serie nazionale. I primi nelle classifiche dei gironi A e B non si avvicinano neanche.

Tommy Maistrello del Renate ha vinto la classifica dei cannonieri del girone A con 16 reti, Alex Rolfini (Ancona Matelica e Luca Zamparo) della Reggiana hanno firmato 18 reti a testa.

Alberto Pelagotti è tornato in gruppo

Il portiere del Palermo Alberto Pelagotti si è riaggregato al gruppo dopo la rimozione dei punti dal recente intervento chirurgico ed è quindi a disposizione del tecnico Baldini.

Differenziato per Odjer

Moses Odjer ha svolto un allenamento differenziato programmato in via precauzionale per smaltire del tutto gli effetti di un trauma contusivo alla coscia sinistra.

Recupero dal Covid

Uno dei due calciatori risultati positivi al Covid negli scorsi giorni ha ricevuto oggi esito negativo dopo il tampone di controllo e potrà dunque riaggregarsi alla squadra.