Disastro azzurro Wellington, finisce 5-0 per le svedesi

Disastro Azzurro a Wellington. L’Italia si sgretola con la Svezia e perde 5-0 nella seconda partita del girone G ai Mondiali di calcio femminili in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. Un successo che bissa quello all’esordio con il Sudafrica e permette alle scandinave di qualificarsi con una giornata di anticipo agli ottavi di finale della kermesse iridata.

Le Azzurre di contro non riescono a confermarsi e dopo la vittoria con l’Argentina subiscono un’imbarcata che fa male soprattutto per come è nata. La Nazionale di Milena Bertolini ha subito tre reti su azione di calcio d’angolo con dinamiche pressoché identiche. Difesa assolutamente da rivedere in ogni fondamentale e fragile anche in contropiede.

Diventa decisiva per il passaggio del turno la sfida di mercoledì 2 agosto (con calcio di inizio alle 9 ora italiana) con il Sudafrica che ha raccolto un punto dopo il ko all’esordio con le svedesi ed il pareggio (2-2) con l’Argentina.

Buon avvio di primo tempo per le Azzurre

Buona Italia nei primi 25 minuti poi la Svezia trova le misure e cala il tris nel finale del primo tempo. Nel match decisivo le Azzurre partono bene e con buone trame mettendo in difficoltà in un paio di occasioni il portiere Musovic non apparso irreprensibile sulle conclusioni di Cantore al 3′ e di Boattin al 9′.

La Svezia prende le misure e cala il tris nel primo tempo

Tuttavia la Svezia si ricompatta e, trovate le misure, alza il baricentro. Ed al 39′ passa in vantaggio. Calcio d’angolo e Ilestedt di testa anticipa Durante in uscita ma con la difesa italiana apparsa in netta difficoltà nell’occasione.

Al 43′ scandinave vicine al raddoppio ma Durante è brava ad evitare il peggio in uscita disperata fuori area. Ma è il preludio al raddoppio. Il pallone viene deviato in angolo. E dalla conseguente battuta nasce una mischia nell’area piccola chiusa da Rolfo che finalizza il 2-0.

Due minuti dopo Blackstenius cala il tris ed è notte fonda per l’Italia che all’intervallo chiude sotto di tre reti subendo la maggior vigoria fisica delle avversarie.

Scandinave implacabili, segnano ancora in avvio di ripresa

La ripresa inizia malissimo per le Azzurre. La Svezia sempre su azione di calcio d’angolo trova il poker con Ilestedt che firma la sua doppietta personale. Stessa dinamica che punisce le ragazze di Milena Bertolini.

Nel resto della partita la Svezia prova a centrare la quinta rete ma il portiere Durante, incerta nelle occasioni dei gol subiti, si riscatta parzialmente con un paio di interventi decisivi. L’Italia, al di là, di un paio di trame interessanti non riesce a creare pericoli all’estremo difensore avversario.

Blomqvist segna il 5-0

In pieno recupero arriva anche il 5-0 della Svezia. Calcio d’angolo per le Azzurre, libera la difesa scandinava e la sfera arriva a Blomqvist che si invola in solitaria e batte con un piatto preciso Durante in uscita. Una ennesima ingenuità punita dalle avversarie. Finisce nel peggiore dei modi la sfida contro la corazzata scandinava. Si comprende il divario tra le due compagini con la Svezia che ambisce al titolo mondiale dopo il terzo posto di quattro anni fa. L’Italia ora dovrà faticare per raggiungere gli ottavi di finale.