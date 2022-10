Autostoriche, domani presentazione in Comune, la gara dal 13 al 16 ottobre

Torna il mito, torna la grande festa della auto storiche. È tutto pronto per la Targa Florio Classica 2022 che si correrà a Palermo e sulle Madonie dal 13 al 16 ottobre prossimi. La gara organizzata dall’Automobile Club Palermo col supporto di Ac Italia e di Aci Storico rappresenta la quinta e conclusiva prova del campionato italiano Grandi Eventi.

L’intero evento sarà presentato a Palazzo della Aquile, sede del Municipio di Palermo, domani mercoledì 5 ottobre alle 15, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla, del presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani e del rettore dell’Università degli Studi di Palermo Massimo Midiri.

Targa Florio Classica, il quartier generale al Museo dei Motori

Quartier generale nella ormai tradizionale sede del museo dei Motori e dei Meccanismi del dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo, partner sempre carico di passione ed entusiasmo.

Gara riservata agli specialisti della precisione

La gara appartiene alla massima serie Aci Sport riservata agli equipaggi specialisti della guida di precisone al centesimo di secondo, che anche quest’anno potranno gareggiare sulle strade siciliane che li porteranno alla scoperta del cuore dell’isola, attraverso strade ricche di ogni tesoro di cui abbonda la regione dove la gara ideata da Vincenzo Florio ebbe inizio nel 1906.

Gli esclusivi equipaggi sui gioielli di tecnica e tecnologia che hanno scandito l’evoluzione della storia dell’auto e delle competizioni, si spingeranno nel cuore dell’isola su strade e luoghi, considerate pietre miliari della storia dello sport siciliano e pilastro delle competizioni.

Auto suddivise in quattro le categorie

Anche in questa edizione le vetture che potranno prendere parte alla Targa Florio Classica 2022 saranno divise in quattro categorie:

Classica – vetture prodotte fino al 1977

Legend – vetture prodotte dal 1978 al 1990

Gran Turismo – vetture GT prodotte dal 1991

Ferrari Tribute – riservato a possessori di vetture Ferrari prodotte dal 1991.

Il campionato italiano Grandi Eventi 2022

Come detto, la Targa Florio Classica chiuderà la competizione di Aci Sport. La serie tricolore è iniziata il 9 marco con la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia. La seconda tappa è stata la rievocazione storica della Coppa Milano Sanremo (31 marzo-3 aprile), dal 14 al 17 luglio si è corsa la Coppa d’Oro delle Dolomiti mentre dal 15 al 18 settembre scorsi è andato in scena il 32mo Gran Premio Nuvolari – Premio Mantova 2022.

Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli su Lancia Aprilia del 1939 hanno vinto la prima e la seconda tappa. Andrea Milesi e Giordano Mozzi (Ferrari F8), sono arrivati primi sulle Dolomiti mentre Alberto Aliverti e Stefano Valente, alla guida di una BMW 328 Roadster del 1937, hanno trionfato al Nuvolari.