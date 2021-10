Duello siciliano, si decide col Trofeo città di Monreale

Gli equipaggi hanno percorso i 228 km sul Circuito di Polizzi, la casa della Targa

La sfida per la vetta è tutta siciliana con Moceri-Dicembre su Fiat 508c del 1939 al comando

Insegue Mario Passanante, leader del campionato italiano grandi eventi, sempre su Fiat 508 c ma del ’37

Domani, domenica 17 ottobre, si decide la gara con l’ultima frazione

La Targa Florio Classica 2021 ed il Ferrari Tribute to Targa Florio si avviano al rush finale con il Trofeo Città di Monreale ma oggi la seconda tappa ha visto la carovana di vetture impegnate nelle Madonie.

Tutta siciliana la sfida per la vetta, con Giovanni Moceri e Valeria Dicembre che sulla Fiat 508 C del 1939 sono impegnati contro le incursioni di Mario Passanante, leader del campionato italiano Grandi Eventi, navigato da Dario Moretti sulla Fiat 508 C nella prima versione del 1937 e poi Angelo Accardo con Filippo Becchina su Fiat Balilla 508 C del 1938. Tutti racchiusi in pochissimi centesimi di secondo di differenza.

La seconda tappa nella casa della Targa

Nella giornata appena conclusa gli equipaggi hanno percorso i 228 Km che li hanno portati nel “Circuito di Polizzi”. Un tracciato che dal mare ha portato gli equipaggi fin nel cuore delle montagne palermitane, per poi ridiscendere verso le spiagge tirreniche. La classifica è sempre molto fitta con distacchi molto contenuti tra i maggiori pretendenti al successo.

Domani la terza ed ultima frazione

La terza e ultima tappa dell’evento organizzato dall’Automobile Club Palermo in collaborazione con l’Automobile Club d’Italia ed ACI Storico, quarta e conclusiva prova del Campionato Italiano Grandi Eventi sarà decisiva.

Domani, domenica 17 ottobre, la tappa conclusiva scatterà alle 9 sempre dall’Università di Palermo, già teatro della partenza delle altre frazioni, negli spazi antistanti il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi. I concorrenti si dirigeranno verso San Martino delle Scale.

A Monreale è prevista una visita al famoso Duomo Patrimonio Unesco quindi, si ridiscenderà verso il capoluogo per il traguardo dopo aver percorso 40 Km. La Cerimonia di Premiazione sarà presso Villa Bordonaro ai Colli alle 13.30.