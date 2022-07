Pallanuoto, serie A1 maschile, chiuso il mercato dei palermitani

Il Telimar compie 34 anni e si regala Alessandro Vitale. Il club palermitano annuncia l’arrivo del giocatore classe ’97 proveniente dalla Lazio dove ha disputato gli ultimi sei campionati di massima serie.

Mercato chiuso per il Telimar

Chiuso così il mercato e la rosa alla quale verranno aggregati alcuni giovani provenienti dal vivaio societario. Il tecnico Marco Baldineti avrà a disposizione un gruppo competitivo, con l’obiettivo di mantenere l’alta classifica in campionato (migliorando la sesta posizione dell’ultima stagione), di entrare nella Final Four in Coppa Italia, e di consolidare i risultati in Europa.

È di pochi giorni fa, infatti, la conferma che il Telimar giocherà per il secondo anno consecutivo la Len Euro Cup dove ha nell’annata passata ha raggiunto la finalissima perdendo in dirittura d’arrivo solo col Sabadell.

Il centrovasca Alessandro Vitale, che si adatta agli schemi veloci del gioco di Baldineti è il quinto arrivo in casa Telimar. In precedenza gli ingaggi dell’americano Johnny Hooper, del polivalente italo-ungherese Alex Giorgetti, dell’esperto portiere italo-croato Egon Jurisic e del centroboa spagnolo Agusti Pericas.

Chi è Alessandro Vitale

Cresciuto nel vivaio della Lazio Nuoto, Alessandro Vitale ha esordito nella prima squadra societaria di Serie A1 a soli 16 anni nella stagione sportiva 2013/2014, per poi passare per due stagioni in prestito alla Rari Nantes Latina in serie A2. Poi, dalla stagione 2016/2017, ben altri 6 Campionati consecutivi in serie A1 con la Lazio, rappresentando uno dei punti di forza della squadra capitolina. Scudetto Under 20 conquistato nella stagione sportiva 2015/2016, e moltissime convocazioni nella nazionale giovanile azzurra, con la quale ha conquistato la medaglia di Bronzo nella Coppa Comen Under 18.

Le parole del nuovo arrivato in casa Telimar “Sarà una stagione ricca di soddisfazioni”

Alessandro Vitale, ultimo acquisto stagionale della squadra palermitana. “Sono molto contento di essere stato preso in considerazione in questo progetto da una società come il Telimar – spiega – che negli ultimi anni ha combattuto ai vertici del campionato di A1. Voglio sfruttare al massimo questa opportunità che mi è stata data e imparare il più possibile dall’allenatore, che uno è tra i migliori in Italia. Spero di poter dare il mio massimo contributo per portare a termine quella che sono sicuro sarà una stagione ricca di soddisfazioni. Ringrazio il Presidente Marcello Giliberti, e tutta la società Telimar che mi ha accolto a braccia aperte, facendomi sentire a casa, dandomi anche l’opportunità di continuare gli studi Universitari a Palermo”.

Baldineti “Giocatore di grande qualità che può ricoprire più ruoli”

Il tecnico Marco Baldineti ha commentato così l’arrivo del giovane atleta dalla Lazio. “Sono felice per questo ennesimo acquisto operato dalla società – sottolinea – che è un vero esempio di grande operatività in ambito ormai anche europeo. D’accordo con il Presidente abbiamo puntato su Alessandro, atleta motivatissimo con il quale è stato velocemente perfezionato l’accordo. È un giocatore di grande qualità, veloce, che può ricoprire più ruoli. Lo ritengo una pedina molto importante, che andrà a completare in maniera perfetta la nostra squadra”.

Giliberti “Rinviamo la festa di compleanno del Telimar ma festeggiamo l’arrivo di Vitale”

Marcello Giliberti, presidente del Telimar ricorda come sia stato il compleanno del club. “Ieri il Telimar ha compiuto i suoi 34 anni – racconta – abbiamo avviato le nostre poliedriche attività nel lontano 1° luglio 1988, che cadeva anche allora di venerdì. Festa di compleanno, purtroppo, rinviata a quando la pandemia avrà abbassato la guardia”.

Il massimo dirigente del Telimar prosegue: “Ma ieri è stato comunque un giorno per me molto lieto, essendo riuscito dopo diversi anni di corteggiamento, a portare in società il classe ’97 Alessandro Vitale, che seppur giovane è stato da 6 anni a questa parte uno dei punti di forza della Lazio Nuoto in Serie A1. Abbiamo velocemente perfezionato un contratto biennale, con l’intesa di prolungarlo per l’intero quadriennio 2023-2025. Ritengo infatti che lui si ambienterà molto bene a Palermo, dove terminerà – così come Mario Del Basso – il suo corso di studi specialistici in Scienze Motorie. In questo modo, inserendo in squadra questo giocatore esplosivo con una eccellente visione di gioco, abbiamo completato il roster”.

Allenamenti iniziano il 29 agosto

E conclude annunciando altri due dettagli importanti: l’inizio degli allenamenti, a fine agosto, e l’arrivo di quattro giocatori dalle giovanili che si aggregheranno alla squadra. “A questa rosa aggregheremo, a partire dal 29 agosto, data di inizio degli allenamenti, ben 4 giocatori provenienti dal nostro vivaio. Avremo così a disposizione un roster valido e motivato con il quale poter affrontare il triplice impegno di campionato, Coppa Italia e Len Euro Cup. L’obiettivo di continuare a far volare alto il Telimar e la città di Palermo”.