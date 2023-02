Pallanuoto maschile serie A1, finisce 11-6 per i lombardi

Tutto secondo pronostico nell’anticipo della diciottesima giornata del massimo campionato nazionale di pallanuoto maschile. Il Telimar perde alla piscina Mompiano di Brescia per 11-6 con i vicecampioni d’Italia al termine di un match equilibrato per tre tempi nei quali i palermitani avrebbero anche potuto sfruttare meglio alcune occasioni e mettere ancora più in difficoltà i padroni di casa. In attesa del resto della giornata, che si disputerà sabato, in classifica i siciliani rimangono quarti a quota 37 mentre la corazzata lombarda vola a 49 punti. Brescia sempre secondo a 3 lunghezze di distanza dalla corazzata Pro Recco che ha vinto 15-2 sulla Nuoto Roma.

Il club dell’Addaura ha avuto il grande merito di credere nei propri mezzi e di crederci tenendo vivo il match fino al quarto parziale. Nel finale, infatti, il tracollo del Telimar con il Brescia che è andato a segno addirittura 6 volte. Portieri in grande spolvero: sia Tesanovic che Jurisic hanno sfoggiato interventi decisivi che hanno tenuto viva la sfida.

Equilibrio nel primo parziale, Occhione sbaglia un rigore

La sfida è equilibrata con le difese che concedono poco o nulla e quando gli attacchi vanno alle conclusioni vengono o stoppati dai portieri o non trovano lo specchio della porta. La grande occasione però la ha il Telimar con Occhione a 5’37”. Ed il primo segmento di gara finisce a reti inviolate.

Telimar avanti ma all’intervallo lungo Brescia conduce 4-2

Nel secondo parziale, è la squadra allenata da Marco Baldineti a sbloccare la partita con Di Patti dopo 1’11” Alesani e Presciutti ribaltano la sfida, poi pareggia Hooper. Prima dell’intervallo lungo padroni di casa a segno con Kharkov e Luongo portano il parziale sul 4-2.

Irving mette paura ai Leoni, poi tanti errori in avanti per il Telimar

La partita rimane equilibrata col risultato aperto a confermare le speranze del tecnico del Telimar Baldineti che alla vigilia sperava proprio in questo. Non segna nessuno fino a metà della frazione quando Irving con un diagonale non dà scampo a Tesanovic. I palermitani vanno sul 4-3 ed hanno anche diverse occasioni per pareggiare. Anche ghiotte e clamorose compresa un 4 contro 1 che non viene finalizzato. Presciutti firma il 5-3 per il Brescia nel finale di frazione.

Assolo del Brescia, palermitani accorciano nel finale

L’ultima frazione potrebbe regalare altre emozioni ma affiora la stanchezza degli ospiti ed i padroni di casa fanno capire perché sono la squadra da battere assieme alla Pro Recco. I leoni vanno 6 volte in rete. Nei primi 4 minuti segnano: Gianazza, Alesani, Gitto da distanza siderale, Luongo e Presciutti con un parziale di 5-0 che stende il Telimar.

Il merito dei siciliani è quello di ritrovare parziale lucidità in avanti e di chiudere in crescendo la sfida. Occhione, Hooper ed Irving su rigore, intervallati da una rete di Somma, fissano il punteggio sull’11-6, non troppo distante dal 10-5 subito nel match di andata.

Brescia-Telimar, il tabellino

An Brescia-Telimar 11-6

Parziali: 0-0; 4-2; 1-1; 6-3

Brescia: P. Tesanovic, V. Dolce, C. Presciutti 3, T. Gianazza 1, A. Pini, B. Vapenski, V. Renzuto Iodice, K. Kharkov 1, J. Alesiani 2, S. Luongo 2, E. Di Somma 1, N. Gitto 1, T. Baggi Necchi. Allenatore Bovo.

Telimar: E. Jurisic, M. Del Basso, A. Vitale, F. Di Patti 1, D. Washburn, J. Hooper 2, A. Giliberti, A. Pericas Eixarch, F. Lo Cascio, D. Occhione 1, R. Lo Dico, M. Irving 2. Allenatore Baldineti.

Arbitri: Calabrò e Petronilli

Note. Spettatori 150 circa. Superiorità numeriche: Brescia 4/11, Palermo 1/10 + 2 rigori (1 fallito da Occhione nel primo tempo – palo). Uscito per limite di falli Occhione (P) nel quarto tempo. Espulso per gioco scorretto Lo Cascio (P) nel quarto tempo.

Serie A1, diciottesima giornata, c’è il derby Catania-Ortigia

Giocate mercoledì 15 febbraio

Brescia – Telimar, 11-6

Pro Recco – Nuoto Roma, 15-2

Si giocano sabato 18 febbraio

Salerno – Rari Nantes Savona

Genova Quinto – Posillipo

Nuoto Catania – Ortigia

De Akker Team Bologna – Bogliasco

Trieste – Anzio

La classifica, Ortigia terzo, Telimar quarto, Catania penultimo

Questa la classifica alla vigilia della diciottesima giornata. Pro Recco** 52 punti; Brescia** 49; Ortigia 38; Telimar** 37; Rari Nantes Savona 35; Trieste 31; Genova Quinto 25; Anzio Waterpolis 17, Nuoto Roma e De Akker Team Bologna 14; Salerno 13; Posillipo 12; Nuoto Catania* 8, Bogliasco 4.

Con l’asterisco una partita in meno. Con due asterischi una partita in più.