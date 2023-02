Pallanuoto maschile serie A1, si gioca mercoledì 15 febbraio alle 14

Anticipo di lusso per il Telimar che mercoledì 15 febbraio sarà ospite della corazzata Brescia per la diciottesima giornata (quinta di ritorno) del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile.

La sfida si giocherà alle 14 alla piscina di Mompiano agli ordini dagli arbitri Massimo Calabrò e Arnaldo Petronilli. La partita verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del club lombardo.

Per il Telimar missione impossibile

Si profila una missione impossibile contro i Leoni. Il Brescia sta vivendo un periodo eccezionale tra campionato e Champions League. Nel turno precedente inoltre ha pareggiato a Recco fermando la capolista. Unica squadra in Italia quest’anno a non perdere contro i campioni d’Italia e d’Europa. In classifica la squadra allenata da Alessandro Bovo ha raccolto 46 punti, 3 in meno della capolista.

All’andata, giocata a Palermo lo scorso 19 novembre, il Brescia si impose 10-5.

Il Telimar, quarto in classifica con 37 punti è reduce da una buona striscia positiva. Il sette allenato da Marco Baldineti non perde da un mese, ossia dal 14 gennaio quando si arrese in casa alla Pro Recco per 5-13. Da allora sono arrivati i successi con Nuoto Roma, Savona, Anzio, il pareggio con l’Ortigia nel super derby siciliano e le affermazioni con il Posillipo ed il Bogliasco. Sedici punti su diciotto nelle ultime 6 partite che testimoniano una crescita importante culminata col quarto posto in piena zona play off scudetto.

Il tecnico del Telimar “Non mi sorprenderebbe se riuscissimo a tenergli testa”

“La crescita del gruppo è sotto gli occhi di tutti – spiega l’allenatore del Telimar Marco Baldineti –. Non mi sorprenderebbe se riuscissimo a tener loro testa”. E la mente va subito al rocambolesco pareggio ottenuto in casa nella seconda fase del campionato della scorsa stagione: “Stiamo giocando bene, ma è chiaro che molto dipenderà anche dalle assenze”.

Manca Giorgetti

A pesare per il club dell’Addaura è sicuramente quella di Giorgetti, che dovrà stare ancora fuori per l’infortunio alla mano: “Domani dobbiamo giocare a modo nostro, senza aver paura dell’avversario. Contro di loro, che sono al livello del Recco, è difficile competere. Ma se ci guardiamo indietro, a come abbiamo iniziato, tra mille difficoltà, con una squadra per metà rinnovata, essere qui, avendo trovato la continuità nelle prestazioni e poter pensare di giocarcela è già un obiettivo raggiunto”.

Il presidente Giliberti ci crede

Il presidente del Telimar Marcello Giliberti analizza la sfida di cartello, seconda contro quarta: “Arriviamo a questo match di alta quota dopo una serie di prestazioni veramente confortanti, ottenute sia contro squadre di bassa classifica, che contro compagini importanti come Ortigia e Savona. Il pronostico è chiaramente tutto a favore del Brescia, grande squadra che sta giocando benissimo e che sabato scorso ha condotto quasi stabilmente il match contro il pluriscudettato Recco, pareggiandolo alla fine. Premesso tutto ciò, a noi interessa onorare il campo. Se poi mai dovesse arrivare un inimmaginabile risultato positivo, potremmo gridare al miracolo. Sia per il valore dei nostri avversari, che per il grande disagio che da settembre ad ora siamo stati costantemente costretti a patire, a causa della quasi costante chiusura della vasca coperta della nostra amata piscina Olimpica comunale e con le tribune prive di agibilità, costretti quindi a giocare a porte chiuse”.

Brescia-Telimar, le formazioni

Queste le formazioni di Brescia e Telimar.

An Brescia: 1.Tesanovic, 2.Dolce, 3.Presciutti, 4.Gianazza, 5.Lazic, 6.Vapenski, 7.Renzuto Iodice, 8.Kharkov, 9.Alesiani, 10.Luongo, 11.Di Somma, 12.Gitto, 13.Baggi Necchi – Allenatore: Alessandro Bovo

Telimar: 1.Jurisic, 2.Del Basso, 3.Vitale, 4.Di Patti, 5.Fabiano, 6.Hooper, 7.Giliberti, 8.Pericas, 9.Lo Cascio, 10.Occhione, 11.Lo Dico, 12.Irving, 13.Washburn – Allenatore: Marco Baldineti.

Arbitri: Massimo Calabrò, di Macerata (CE) e Arnaldo Petronilli, di Roma – Delegato: Gianluca Fassino.

Serie A1, diciottesima giornata, c’è il derby Catania-Ortigia

Si giocano mercoledì 15 febbraio

Brescia – Telimar, alle 14

Pro Recco – Nuoto Roma, alle 15

Si giocano sabato 18 febbraio

Salerno – Rari Nantes Savona

Genova Quinto – Posillipo

Nuoto Catania – Ortigia

De Akker Team Bologna – Bogliasco

Trieste – Anzio

La classifica, Ortigia terzo, Telimar quarto, Catania penultimo

Questa la classifica alla vigilia della diciottesima giornata. Pro Recco 49 punti; Brescia 46; Ortigia 38; Telimar 37; Rari Nantes Savona 35; Trieste 31; Genova Quinto 25; Anzio Waterpolis 17, Nuoto Roma* e De Akker Team Bologna 14; Salerno 13; Posillipo 12; Nuoto Catania* 8, Bogliasco 4.

Con l’asterisco una partita in meno.