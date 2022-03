Pallanuoto, nel weekend si assegna il primo trofeo della stagione

C’è la Coppa Italia nel mirino di Telimar ed Ortigia. Le due squadre siciliane sono impegnate nella Final Eight di pallanuoto maschile di scena a Genova.

Ortigia affronta il Brescia

Tra le due isolane, sarà l’Ortigia a scendere per prima in acqua. Domani alle 19.15 con diretta tv su RaiSport, la squadra di Stefano Piccardo affronterà, nuovamente, i campioni d’Italia del Brescia.

Il sette aretuseo, che ha riposato nel turno precedente in campionato, si è preparato per giocare questo match difficilissimo contro la squadra di Bovo. Le due sfidanti si ritrovano di fronte a circa un mese dalla sfida di campionato giocata a Brescia, terminata in pareggio, ma condotta a lungo dall’Ortigia, che ha sfiorato l’impresa.

Adesso, in palio non ci sono punti ma il passaggio alla semifinale e la possibilità di piazzarsi nei primi quattro posti come avvenne nella stagione precedente quando la final four del trofeo si giocò a Palermo.

I lombardi sono i favoriti, anche perché difficilmente sbagliano gli appuntamenti che mettono in palio titoli. Per i biancoverdi è un test importante per crescere ancora e prepararsi al tour de force che li attende in campionato (quattro partite contro Salerno, Recco, Telimar e Trieste) e che sarà decisivo per la stagione e per gli obiettivi fissati dalla società.

Piccardo “La squadra sta bene”

Alla vigilia dell’incontro, Stefano Piccardo, coach dell’Ortigia, parla delle condizioni dei suoi. “La squadra sta bene – sottolinea – sono tutti a disposizione e questo è molto importante. Dopo la gara contro Savona abbiamo lavorato molto sull’uomo in più e su certi errori che ancora commettiamo in certi momenti della partita. Quello contro Brescia sarà un match molto difficile, perché loro vengono a Genova per vincere e per andare avanti e provare a conquistare la Coppa Italia”.

Poi continua: “Quando ci sono in ballo trofei, queste squadre difficilmente sbagliano approccio o partita. Sarà un Brescia diverso da quello affrontato a metà febbraio. Noi dovremo cercare di limitare il loro punto di forza, che è la ripartenza veloce, e restare concentrati per tutti e quattro i tempi. Dovremo cercare di essere dei rivali scomodi”.

Sul campionato dell’Ortigia

Il tecnico biancoverde si concentra poi sul campionato e sul tour de force che attende l’Ortigia, subito dopo la Coppa Italia. “Si tratta di un campionato nuovo – osserva – perché abbiamo giocato la prima parte per intero, mentre questa seconda parte vedrà sfidarsi solo le prime sette. Credo che saranno tante le partite che si giocheranno punto a punto, anche negli altri scontri diretti, e il nostro obiettivo è quello di arrivare tra le prime cinque. Che ci si arrivi entrando nelle prime quattro posizioni o passando dalla finale per il quinto posto, poco importa. L’obiettivo della società è questo. Cercheremo di raggiungerlo sfruttando le due partite che abbiamo in casa contro Salerno e Telimar e poi cercando di disputare una buona gara a Trieste”.

Vidovic “Brescia favorito, ha grande qualità”

Anche secondo Stefan Vidovic, attaccante montenegrino dell’Ortigia, sarà un Brescia diverso da quello affrontato poco meno di un mese fa. “Il Brescia è campione d’Italia in carica – spiega – è una squadra che ha vinto tante partite in Champions League, ha grande qualità e sicuramente è favorito contro di noi. Ma proveremo a giocarcela senza pensare alla partita di campionato che abbiamo pareggiato 9 a 9 contro di loro, perché in Coppa Italia sarà un’altra cosa. Noi possiamo avere delle chance solo se giochiamo al nostro livello, con qualità, dando il 100%. Siamo tranquilli, il nostro unico pensiero è restare concentrati e lavorare bene come facciamo in allenamento”.

E conclude: “In campionato con Brescia e Savona siamo stati in vantaggio a lungo, avevamo la vittoria in mano e poi abbiamo rischiato perfino di perdere. Dobbiamo migliorare in queste fasi di gioco, dobbiamo capire come essere più cinici e chiudere le partite e vincere. Dispiace per queste due occasioni sprecate, ma non cambia niente. Abbiamo analizzato i due match e i nostri errori, ora sappiamo dove abbiamo sbagliato. Se siamo concentrati su questi errori e su come evitarli, possiamo fare una bella prestazione, al di là del risultato e della forza dell’avversario”.

Il Telimar con i padroni di casa del Quinto

Archiviata la storica vittoria nell’andata della finale di Len Euro Cup contro i forti spagnoli del Sabadell, il Telimar si proietta nella Final Eight di Coppa Italia. Appuntamento domani, venerdì 11 marzo alle 21.15 alle Piscine di Albaro di Genova per i quarti di finale, con il club dell’Addaura che dovrà vedersela con i padroni di casa dello Sporting Quinto. Il match chiuderà il palinsesto della prima giornata.

I palermitani hanno già affrontato i liguri nella stagione regolare vincendo a Genova 14-7 dopo aver però faticato nei primi due parziali. I siciliani chiusero al terzo posto l’edizione passata giocando la final four in casa, a Palermo. Quello di domani sarà un match diverso: ad eliminazione diretta. Chi sbaglia andrà a casa ed i liguri potranno contare sul supporto del pubblico amico.

Semifinali nel mirino

L’obiettivo della società del presidente Giliberti è riuscire a superare lo scoglio del quarto di finale per tentare di confermare il risultato della scorsa stagione, con il terzo posto conquistato nella Final Four disputata alla Piscina Olimpica Comunale di Palermo.

Quella è stata la prima medaglia assoluta dalla nascita del Club nel 1988, che ha come ostacolo da superare lo Sporting Club Quinto del presidente Giorgi.

Baldineti “Sfida importante per la nostra stagione”

“La partita col Quinto è molto importante per la nostra stagione – dice l’allenatore Baldineti –. Affrontiamo una squadra che sta dominando il girone salvezza, ma potrebbe stare benissimo anche in quello per lo scudetto. Inoltre, i biancorossi vengono da quattro vittorie e un pareggio ottenuti nelle ultime cinque partite giocate. Quindi, li troviamo in un ottimo stato di forma”.

“Per il Telimar sarà match impegnativo”

Il tecnico del Telimar prosegue: Sarà una sfida impegnativa, anche perché giochiamo in casa loro, di sera – sottolinea –. Siamo consapevoli che sarà difficile, ma se giochiamo come abbiamo fatto nell’ultimo periodo, possiamo portare a casa il risultato. Dipenderà da diversi fattori, ma siamo pronti”.

Gli obiettivi del Telimar

Il terzo posto in Coppa Italia e la qualificazione per le coppe europee per la prossima stagione erano gli obiettivi di inizio anno. A cui si è aggiunto in corsa il sogno della Len Euro Cup. Per restare concentrati su tre fronti, per il tecnico ligure il Telimar dovrà “proseguire la preparazione dal punto di vista fisico, mentale e tattico, ma, soprattutto, i ragazzi dovranno restare uniti e sempre in partita per tutti i match che ci separano dal traguardo. Non dovremo farci mai condizionare dal contesto”.

Giliberti “Stagione straordinaria”

Marcello Giliberti, presidente del Telimar analizza la stagione fin qui disputata dai suoi. “Stagione straordinaria, questa, per noi – sottolinea senza mezzi termini – in cui abbiamo meritatamente conquistato la finale in Len Euro Cup, il girone Scudetto nel campionato di A1 e questa Final Eight di Coppa Italia. Domani ci troveremo di fronte i forti genovesi del Quinto dell’amico presidente Giorgio Giorgi, cui faccio i miei complimenti per l’attenzione che sta ponendo nell’organizzazione di questo importante evento sportivo. Sarà una bella battaglia, cui arriviamo concentratissimi, ben sapendo che un passo falso comporterebbe per noi l’immediata uscita di scena con un fulmineo e doloroso rientro a casa. Abbiamo lavorato bene, ormai rientrati stabilmente nella nostra amata piscina. Dobbiamo riuscire ora a capitalizzare questo nostro lavoro”.

Il cammino in Coppa Italia di Telimar ed Ortigia

Telimar ed Ortigia si sono qualificate alla Final Eight di Coppa Italia chiudendo al primo e secondo posto il girone D di qualificazione che si disputò a metà settembre a Siracusa. I palermitani batterono nel match decisivo per il primo posto i padroni di casa per 6-5. In precedenza le due compagini non avevano avuto difficoltà a sbarazzarsi della Lazio e della Nuoto Catania. Questi i punteggi: Telimar-Lazio 19-4; Telimar-Nuoto Catania 9-2. Di contro, l’Ortigia regolò gli etnei 12-6 e dilago sulla Lazio per 22-1.

Il programma della Final Eight

Questo il programma delle Final Eight alle Piscine di Albaro di Genova.

Prima giornata – venerdì 11 marzo 2022

15.15 – Quarto di Finale 2 – PRO RECCO N e PN vs PALLANUOTO TRIESTE (diretta su Waterpolo Channel)

17.15 – Quarto di Finale 3 – R.N. SAVONA vs ANZIO WATERPOLIS (diretta su Waterpolo Channel)

19.15 – Quarto di Finale 1 – AN BRESCIA vs C.C. ORTIGIA (diretta su Rai Sport+ HD e streaming su www.raisport.rai.it)

21.15 – Quarto di Finale 4 – TELIMAR vs IREN GENOVA QUINTO (diretta su Waterpolo Channel)

Seconda giornata – sabato 12 marzo 2022

17 – Semifinale 2 – Vincente Quarto 2 vs Vincente Quarto 3 (diretta streaming su www.raisport.rai.it e in differita alle 00:30 su Rai Sport + HD)

19 – Semifinale 1 – Vincente Quarto 1 vs Vincente Quarto 4 (diretta streaming su www.raisport.rai.it e in differita a seguire su Rai Sport + HD)

Terza giornata – domenica 13 marzo 2022

14 – Finale 3°/4° posto – Perdente Semifinale 1 vs Perdente Semifinale 2 (diretta su Waterpolo Channel)

16.15 – Finale 1°/2° posto – Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2 (diretta su Rai Sport + HD e in diretta streaming su www.raisport.rai.it)

Le ultime finali

2021 Pro Recco-AN Brescia 11-10 a Palermo

2019 Pro Recco-AN Brescia 10-3 a Bari

2018 Pro Recco-AN Brescia 7-5 a Bari

2017 AN Brescia-Pro Recco 11-12 dtr (6-6 regolamentari) a Brescia

2016 Pro Recco-AN Brescia 5-4 a Busto Arsizio

2015 Pro Recco-AN Brescia 8-5 a Sori

2014 Pro Recco-AN Brescia 11-6 a Brescia

2013 Pro Recco-RN Savona 13-9 a Savona

2012 AN Brescia-Pro Recco 5-4 a Napoli.