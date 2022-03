Pallanuoto, parla il giovane marcatore palermitano “Momento di crescita”

La stagione del Telimar entra nel vivo. Dopo l’importante vittoria nella finale di andata della Len Euro Cup, la squadra allenata da Marco Baldineti è in partenza per Genova dove giocherà la Final Eight di Coppa Italia.

Il club dell’Addaura venerdì, 11 marzo, sarà impegnata col Quinto nei quarti di finale. Nuova tappa del tour de force del team palermitano iniziato con le sfide ravvicinate di Salerno e con i campioni d’Italia del Brescia che hanno portato 4 punti nelle ultime due giornate giocate del Round Scudetto.

Davide Occhione, “Momento di crescita personale”

Il giovane Davide Occhione, figlio e nipote d’arte (il papà Giampiero è tecnico ed ex giocatore, lo zio Gaetano portò il Telimar in A1 nella stagione 1999-2000) tra i protagonisti sabato scorso del successo sugli spagnoli del Sabadell, analizza il momento suo e della squadra.

“È un momento di crescita personale – dice a BlogSicilia il marcatore palermitano – sono migliorato molto e sto lavorando molto bene. Il Telimar sta vivendo un periodo straordinario grazie al lavoro e ai sacrifici della società”.

Occhione, già campione europeo Under 17 nel 2019 e argento ai Mondiali Under 19 la scorsa estate in Repubblica Ceca, parla della sfida col Quinto. Il Telimar ha già affrontato i liguri nella stagione regolare vincendo a Genova 14-7 dopo aver però faticato nei primi due parziali. I siciliani chiusero al terzo posto l’edizione passata giocando la final four in casa, a Palermo.

“Giocheremo a viso aperto”

“Venerdì inizierà la Final Eight di coppa Italia a Genova giocheremo il quarto di finale con il Quinto, la squadra di casa. Sappiamo che sarà una partita molto complicata, ma andremo a giocare a viso aperto, e proveremo a ottenere il miglior risultato possibile sperando di confermare il terzo posto come quello dell’anno scorso”.

Protagonista nella finale di andata tra Telimar e Sabadell

Ma il pensiero non può non andare alla finale di andata giocata a Palermo sabato scorso. Un match storico per il Telimar che, all’esordio assoluto in una competizione internazionale, ha centrato la qualificazione alla finale. Davide Occhione è stato protagonista con una rete, quella del momentaneo 5-3.

“Penso che la squadra sia scesa in acqua, con la giusta grinta, il risultato lo reputo giusto abbiamo giocato un’ottima partita”.

“Rivedere il pubblico dopo tanto tempo è stato fantastico”

Occhione parla anche dell’importanza di essere tornati a giocare col proprio pubblico. “Rivedere tutta quella gente in piscina dopo un lungo periodo senza pubblico è stato fantastico – sottolinea – ci hanno supportato nei momenti difficili della partita ed è stato fondamentale. Giocare una finale europea non ti capita tutti i giorni, sono un mix di emozioni e sensazioni indescrivibili”.

“A Sabadell, per il Telimar sarà una battaglia”

Occhione continua parlando della squadra catalana e di come si possa mettere in difficoltà. Il 26 marzo ci sarà la sfida di ritorno che deciderà chi alzerà al cielo la Len Euro Cup 2021-22. “Gli spagnoli sono un’ottima squadra – spiega – i loro punti di forza sono i tiratori sul periodo dotati di un ottimo tiro. Inoltre si affidano molto al loro centroboa. Per metterli in difficoltà dobbiamo giocare come abbiamo fatto a Palermo: con la giusta grinta e determinazione senza inventarci nulla e seguire le indicazioni del mister Baldineti. A Sabadell sappiamo che ci aspetta una vera e propria battaglia, loro entreranno in acqua con il coltello fra i denti e noi dobbiamo farci trovare pronti, andiamo li per vincere non dobbiamo pensare che abbiamo due gol di vantaggio, dobbiamo pensare che si parte 0-0 e dobbiamo vincere”.

E conclude: “A inizio stagione sapevamo di essere un’ottima squadra capaci di mettere in difficoltà tutti e anche in Coppa Len eravamo consapevoli di poterci giocare le nostre carte. Ma non pensavo di trovarci a un passo dalla vittoria della coppa. Stiamo scrivendo una pagina di storia della pallanuoto palermitana e ne siamo tutti orgogliosi”.