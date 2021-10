In A1 donne, trasferta a Roma per l'Orizzonte

Il club dell’Addaura si rituffa in campionato con l’ostico Quinto

Il tecnico Baldineti “Loro si sono rinforzati e sono temibili”

Alla Scuderi si gioca il derby tra Nuoto Catania ed Ortigia Siracusa

In A1 femminile, l’Ekipe Orizzonte cerca il bis in casa della Sis Roma

Da Zagabria a Genova, dallo sfavillante quarto di finale di Len Euro Cup con l’Havk Mladost alla sfida di campionato con l’insidioso Iren Quinto. Sabato 30 ottobre alle 15, la squadra allenata da Marco Baldineti sarà alle Piscine di Albaro, a Genova, per la quarta giornata di andata del massimo campionato nazionale maschile di pallanuoto. Arbitrano Paoletti e Guarracino con diretta streaming della squadra ligure.

L’avversario

Dopo il passaggio alla Final Eight di Coppa Italia, due passi falsi in avvio di stagione, contro Trieste e Anzio, per l’Iren Genova Quinto, che ha centrato la prima vittoria in Campionato la settimana scorsa in casa della Roma Nuoto.

Il Quinto sarà anche il prossimo avversario del Telimar in Coppa Italia, la Final Eight si disputerà dall’11 al 13 marzo 2022.

Baldineti “Quinto si è rinforzata ed è temibile”

“È una squadra che si è rinforzata rispetto all’anno scorso – analizza l’allenatore del TeLiMar, Marco Baldineti – inserendo tre giocatori di grande esperienza come Nicolò Figari, dal Recco, Roberto Ravina e Alessandro Di Somma, dal Metanopoli. Per il resto ha mantenuto lo stesso organico, che era già di spessore. Il risultato è che il Quinto ad oggi è una squadra temibile, difficile da incontrare, soprattutto qui a Genova, con il favore del loro caldo pubblico. Dovremo, dunque, essere concentrati al massimo per tutta la partita”.

Ed ecco che la capacità di ricaricare le batterie in poco tempo per il Club dell’Addaura è di fondamentale importanza: “Le difficoltà di queste trasferte infinite – dice Baldineti – sono proprio legate a queste partite così ravvicinate. Non c’è mai il momento di staccare un attimo, non c’è mai il momento di potersi neanche allenare. Ieri abbiamo – così come hanno fatto solo le altre squadre impegnate nelle Coppe europee – viaggiato tutto il giorno, arrivando solo in serata qui a Genova. La nostra bravura deve essere quella di recuperare, proiettandoci direttamente al match”.

“Con Zagabria buona gara difensiva”

Dalla sua, il Telimar arriva a questo appuntamento dopo la vittoria conquistata in trasferta mercoledì contro la blasonata Mladost. Un nuovo punto da cui ripartire per il Club palermitano, che passo dopo passo sta scrivendo la storia della pallanuoto cittadina: “Abbiamo fatto una buona gara, attenti anche da un punto di vista difensivo – sottolinea Baldineti – e quindi, secondo me, stiamo pian piano tornando ai nostri standard e ai nostri obiettivi iniziali. Chiaramente, ci vuole tempo per assimilare tutto, continuando a migliorarci, però non c’è dubbio che la partita di Zagabria abbia dato delle buone indicazioni sotto questo punto di vista”.

Giliberti “Impegno molto importante”

Marcello Giliberti, presidente del Telimar: “Abbiamo questo ultimo impegno importate, il terzo, nel giro di soli sette giorni. Nei primi due abbiamo fatto molto bene. Sino a mercoledì sera siamo stati concentratissimi sullo scontro diretto di Coppa, che valeva sostanzialmente buona parte del passaggio del turno. Da giovedì mattina abbiamo la testa soltanto orientata verso questa difficile partita contro il forte Quinto, quest’anno riorganizzato con in panchina il bravo Jonathan Del Galdo ed in acqua giocatori di primissima fascia”.

“Sarà una battaglia durissima”

E continua: “Sarà una battaglia durissima fra due squadre che sono certamente fra le prime 7-8 di Italia, in cui dovremo porre massima attenzione soprattutto alla fase difensiva, avere grande precisione in attacco e tenere i nervi saldi sino alla fine. Mi preme ringraziare gli amici del Quinto, con in testa il Presidente Giorgio Giorgi, per il supporto che ci stanno fornendo in questo paio di giorni che precedono la partita, in cui siamo andati direttamente a Genova, evitando in pesante rientro a casa a Palermo”.

Le Formazioni

Sporting Club Quinto: 1. Pellegrini, 2. Gambacciani, 3. A. Di Somma, 4. Dellacasa, 5. Panerai, 6. Ravina, 7. Fracas, 8. Nora, 9. Figari, 10. Bittarello, 11. Gitto, 12. Guidi, 13. Valle – Allenatore: Jonathan Del Galdo.

Telimar: 1. Nicosia, 2. Del Basso, 3. Turchini, 4. Di Patti, 5. Occhione, 6. Vlahovic, 7. Giliberti, 8. Marziali, 9. Lo Cascio, 10. Irving, 11. Lo Dico, 12. Basic, 13. De Totero – Allenatore: Marco Baldineti.

Alla Scuderi si gioca il derby tra Nuoto Catania ed Ortigia

La piscina Scuderi di Catania ospiterà alle 16 con diretta streaming sulle pagine Facebook della Nuoto Catania) il derby tra Nuoto Catania ed Ortigia.

Favoriti sulla carta sono gli aretusei che in campionato finora hanno sempre vinto e sono in testa, assieme alle corazzate Brescia e Pro Recco, al campionato. Inoltre il sette di Piccardo è reduce dalla sontuosa sfida interna contro lo Szolnoki di Len Euro Cup che potrebbe essere decisiva per il passaggio alle semifinali.

I padroni di casa, dal canto loro, hanno comunque disputato un buon avvio di campionato perdendo solo con Brescia e Pro Recco e vincendo contro il Salerno. Insomma, han fatto il loro svolgendo finora un ottimo compito.

I derby, si sa, sono sempre gare particolari, in cui i valori tecnici spesso contano meno e in cui le insidie possono essere tante. Servirà l’Ortigia migliore per avere la meglio su una squadra che sta bene ed avrà voglia di giocarsela fino all’ultimo secondo davanti al proprio pubblico.

Peppe Dato “Ortigia sta attaversando un buon momento”

Queste le parole del tecnico della matricola etnea, Peppe Dato: “L’Ortigia sta attraversando un buon momento, come ha dimostrato ancora una volta mercoledì contro l’Ungheria in Coppa, noi dobbiamo provare a contenere i nostri avversari cercando di fare la nostra miglior partita. Se dovessimo parlare di pronostico, loro sono favoriti, venendo da campionati importanti e vista la loro condizione ma spesso anche nelle passate stagioni in A1 in cui ci siamo affrontati sono venute fuori gare abbastanza combattute ed esaltanti. Noi faremo in modo che tutto possa succedere, consapevoli del grande valore dell’Ortigia”.

Torrisi “Daremo tutto, derby partita molto sentita”

Il vicecapitano Giorgio Torrisi ha dichiarato: “Siamo consapevoli del valore dei nostri avversari. Daremo tutto, perché per noi il derby è sempre una partita molto importante e sentita, soprattutto davanti ai nostri tifosi. È un derby, ci conosciamo bene e ci siamo affrontati tante volte, entreremo in acqua per cercare i tre punti!”.

Tanti ex in casa Ortigia

In casa biancoverde, tra i tanti ex della partita, c’è anche Francesco Condemi, che presenta il derby: “Conosco l’ambiente della Nuoto Catania e so che i derby sono molto sentiti. E in un derby, soprattutto nella piscina di via Zurria, spesso i valori tecnici contano relativamente, perché è una piscina particolare ed è un ambiente molto caldo. Io l’ho vissuta dall’altra parte e so come affronteranno questa partita. Sarà un match bellissimo contro una squadra che ha iniziato molto bene il campionato”.

Francesco Condemi “Nessuna distrazione”

Per il centrovasca biancoverde, nessun rischio che l’Ortigia possa essere distratta dalla bellissima prestazione di mercoledì contro lo Szolnoki: “Siamo una squadra che magari si emoziona nell’immediatezza di una vittoria – afferma Ciccio – ma il giorno dopo si mette tutto alle spalle e si concentra sulla partita successiva. Non possiamo permetterci di pensare a quello che abbiamo fatto di buono, altrimenti poi giochiamo male. Abbiamo vinto contro lo Szolnoki 9-4 ma non significa che abbiamo passato il turno. Dovremo andare in Ungheria per vincere, senza fare calcoli. Con il Vasas, nel turno precedente, abbiamo rischiato di perdere la qualificazione ai quarti, dobbiamo fare tesoro di quella esperienza”.

La gioia per la nazionale

Per il più giovane dei fratelli Condemi, pochi giorni fa, è arrivata anche la convocazione di Sandro Campagna per il collegiale, con il progetto tecnico della Nazionale dedicato ai giovani: “Sono contento – conclude – ma vivo questa cosa come vivo tutto il resto, vale a dire che vado lì per imparare. Tutto quello che mi insegnano per me è guadagnato. Questa è una grande opportunità per migliorare. Andrò a vivere un’esperienza che mi sarà utile e che sicuramente ricorderò”.

Andrea Condemi “Non sarà partita semplice”

Altro ex dell’incontro è anche Andrea Condemi, che sottolinea la difficoltà dell’impegno e presenta gli avversari. “Non sarà una partita semplice – osserva – soprattutto dopo aver giocato in coppa l’altro ieri. Quella di Catania è una piscina difficile, perché anche se c’è poco pubblico è come se ci fossero 800 persone; la Nuoto Catania è in casa sua e sarà un derby ostico”.

Continua: “Loro sono una buona squadra, che quando gioca in casa si dà molto da fare ed è difficile da affrontare, anche perché hanno giocatori abbastanza bravi. Ci sono Russo, Privitera, Catania, Torrisi, Kacar, poi credo dovrebbe rientrare anche Eskert, il loro centro. Inoltre Dato è un bravo allenatore e avrà preparato bene la gara durante la settimana, non avendo altri impegni oltre al campionato. Sarà una bella partita da vedere, completamente diversa da quella giocata in Coppa Italia, perché eravamo ancora all’inizio e loro erano più indietro nella preparazione. Un derby è sempre un derby. Siamo pronti. Il nostro morale è alto, ovviamente, ma non ci rilassiamo, siamo focalizzati sui nostri obiettivi”.

A1 donne, l’Ekipe Orizzonte è di scena a Roma

Dopo il largo successo all’esordio in campionato contro Milano, l’Ekipe Orizzonte si prepara a tornare in vasca per la seconda giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile. Sabato 30 ottobre alle 18, le catanesi saranno infatti ospiti della Sis Roma contro una delle squadre più forti della categoria.

Per la formazione allenata da Martina Miceli è stata certamente una settimana molto delicata e pesantemente condizionata dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Catania e che ha messo in discussione fino all’ultimo la partenza della squadra, come ha spiegato il presidente dell’Ekipe Orizzonte alla vigilia del match: “Le nostre ragazze – ha detto Tania Di Mario – sono partite stasera da Catania in una situazione certamente difficile, a causa dell’incertezza costante delle condizioni meteo, ma ci siamo ugualmente prese questa responsabilità e vorrei sottolineare che è stato molto pesante. Sicuramente anche noi siamo state danneggiate dall’ondata di maltempo degli ultimi giorni, poiché essendo chiuse anche tutte le strutture sportive non ci siamo potute allenare per due giorni. Andremo comunque a giocarci la nostra partita e sono sicura che le ragazze daranno il massimo”.

Foto: Maria Angela Cinardo – Mfsport.net