Pallanuoto, serie A1 maschile, il capitano “Consapevoli del nostro valore”

Chiusa la lunga parentesi dedicata alla nazionale che ha conquistato il secondo posto la World League, il Telimar torna in acqua per gara 1 dei play off che mettono in palio il quinto posto, ovvero l’accesso alla Len Euro Cup. La squadra palermitana ospiterà venerdì 6 maggio alle 19 alla Piscina Olimpica Comunale di viale del Fante la Rari Nantes Salerno per Gara 1 delle semifinali di questi spareggi.

L’obiettivo è chiaramente quello di superare – al meglio delle tre partite – lo scoglio campano per poi giocarsi la finale con chi si qualificherà tra Ortigia e Quinto impegnate nell’altra semifinale e chiudere, così, al meglio una stagione da ricordare con un nuovo piazzamento europeo. Addolcirebbe il finale del Round Scudetto, chiuso dal Club dell’Addaura con le sconfitte di misura nel derby con l’Ortigia e nella sfida interna con la Rari Nantes Savona che hanno sbarrato la strada ai palermitani verso i play off scudetto.

Lo Cascio “Salerno squadra forte, non sarà facile”

I precedenti in stagione sono entrambi in favore del Telimar che ha battuto nel girone di andata il Salerno 13-8 (in casa) e nel Round Scudetto è andata a vincere 16-6 in trasferta.

Tuttavia, il capitano Francesco Lo Cascio, è prudente e presenta così l’impegno di venerdì sera con i campani.

“Salerno nelle ultime uscite ha fatto prestazioni importanti – sottolinea a BlogSicilia –. In campionato abbiamo fatto due partite importanti con loro ma per venerdì non mi aspetto un match semplice. Tutt’altro. Inoltre veniamo da un periodo non felice: pur giocando ottime partite a Siracusa e con Savona non siamo riusciti a vincere ed abbiamo perso il treno play off scudetto”.

“Siamo consapevoli del nostro valore e del nostro gioco”

Il capitano del Telimar prosegue: “Ma siamo consapevoli del nostro valore e del nostro gioco. Sappiamo certamente di affrontare un ostacolo duro. L’incognita, ma vale per entrambe le squadre, sta nel fatto che si tratta di una partita da dentro o fuori. Loro sono più tranquilli mentre noi dobbiamo dimostrare sempre qualcosa. Il fattore campo sarà importante”.

Il Telimar e la pausa nazionali

Lo Cascio prosegue ponendo l’accento sulla lunga pausa dovuta agli impegni delle nazionali. “Ci siamo allenati bene ma chiaramente non eravamo al completo – osserva – per via delle numerose assenze. Nicosia e Marziali con la nazionale azzurra ma anche Irving e Basic con le rispettive rappresentative. Queste pause non fanno bene per il ritmo partita ma, ripeto, ci siamo comunque allenati bene”.

“Salerno squadra solida”

E sul Salerno: “Marko Elez è sicuramente il loro giocatore più importante. È un campione, il metronomo di una squadra ottima che ha una coppia di centrali molto forte. Sarà un ostacolo duro da superare”.

“Stagione fantastica per il Telimar, puntiamo al quinto posto”

In ultimo, Francesco Lo Cascio, analizza la stagione e gli obiettivi finali. “Peccato che ci sia solo un posto per l’Europa – sottolinea – perché sia noi che l’Ortigia meritavamo un posto nei play off scudetto e quindi con la qualificazione alla Euro Cup. L’accesso alla prossima Len Cup è un obiettivo importantissimo perché proietta in un palcoscenico continentale che fa sicuramente crescere. Siamo felici di quello che abbiamo fatto finora: quarti in Coppa Italia e finalisti in Len Euro Cup. Peccato non averla vinta ma siamo arrivati fino alla fine rimane un risultato incredibile”.

E conclude: “Abbiamo dato il massimo. Noi siamo cresciuti rispetto allo scorso anno. Per l’unico posto in Europa messo a disposizione lotteremo. Prima con Salerno e poi con una tra Ortigia e Quinto. I liguri sono in crescita e non sarà facile per l’Ortigia. Dal canto nostro, vogliamo fortemente l’Europa e siamo consapevoli che dal terzo posto in giù tutte le squadre si equivalgono”.

Il calendario delle semifinali play off per il quinto posto

Questi gli accoppiamenti delle semifinali play off dal quinto all’ottavo posto diramati dalla Fin.

Venerdì 6 maggio, Gara 1

Telimar-Salerno alle 19

Ortigia-Quinto alle 15

Sabato 14 maggio, Gara 2

Salerno-Telimar alle 19

Quinto-Ortigia alle 20.30

Eventuale Gara 3 mercoledì 18 maggio

Telimar-Salerno alle 19

Ortigia-Quinto alle 17.