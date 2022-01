Pallanuoto serie A1 maschile, in vasca il 29 gennaio alle 16

Si recupera domani, sabato 29 gennaio, il derby siciliano tra Nuoto Catania e Telimar che si giocherà alle 16 alla piscina Scuderi del capoluogo etneo. La sfida, che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 8 gennaio ma che è stata rinviata per il Covid19, chiude il girone di andata delle due compagini isolane. Arbitreranno Carmignani e Dantoni.

La partita, che si disputerà a porte chiuse, sarà trasmessa in diretta streaming su Facebook sui canali dei due club. Il massimo campionato nazionale, come si ricorderà, è stato sospeso fino al 12 febbraio per la pandemia ma la Fin permette la disputa dei recuperi.

Telimar a caccia di punti per la zona play off

Obiettivi diametralmente opposti per le due squadre. Gli ospiti del Telimar vanno a caccia di punti per non allontanarsi dalla zona play off. Finora gli uomini di Baldineti hanno raccolto 25 punti a breve distanza dalla quarta posizione che dà la qualificazione alla fase successiva che assegna lo scudetto e classifica automaticamente per l’Europa.

La Nuoto Catania, invece, cerca punti pesanti (e di prestigio) per respirare un po’ in classifica. Gli etnei, dopo le ultime sconfitte, sono in penultima posizione con 7 punti in piena bagarre.

Allenamenti al Cus Palermo

Nel frattempo, il Club dell’Addaura ha dovuto spostare la preparazione nell’impianto del Cus Palermo a causa della chiusura della Piscina Olimpica Comunale di viale del Fante per la presenza del batterio della legionella, rinvenuto nel corso delle analisi di routine: “Immediata la reazione della società – sottolinea l’allenatore – il presidente Giliberti ha da tempo stretto un accordo di collaborazione con il Cus Palermo che ci sta permettendo di continuare ad allenarci nel loro impianto. Certo, gli spazi non sono gli stessi, e per questa ragione speriamo di poter tornare presto a ‘casa nostra’, anche in vista dei prossimi impegni”.

“Lunga attesa ma test importante”

Il focus, però, è quello di tornare in vasca a giocare: “È stata una lunga attesa, con l’ultima partita (vittoria sul CN Posillipo) che risale al 18 dicembre”, prosegue il tecnico, che non vede l’ora di scoprire “quanto la squadra sia andata avanti facendo tesoro soltanto delle partitelle che giochiamo tra di noi. Stiamo tutti soffrendo questi impegni ad intermittenza e le difficoltà sono le stesse per tutti” E ricorda: “Sappiamo che ci troveremo di fronte un’ottima squadra, con un bravissimo allenatore. Una squadra che avrà dalla sua il fattore campo, con una piscina stretta, caldissima sotto tutti i punti di vista, anche se con la capienza della tribuna ridotta al 35% a causa dei protocolli anti-covid lo sarà un po’ meno, ma il nostro obiettivo è di tornare a Palermo con i tre punti, per poterci concentrare al massimo sugli impegni successivi”.

Giliberti “Temo questa partita”

Marcello Giliberti, presidente del Telimar osserva: “Recuperiamo l’ultima partita del girone di andata contro i cugini della Nuoto Catania, che sono quasi al completo dopo aver avuto diverse positività nelle ultime settimane. È un derby che si ripropone costantemente da oltre 25 anni fra due club che hanno scritto la storia della pallanuoto delle loro città. Due società che basano il proprio roster su un parco atleti locali, avendo sempre lavorato in maniera molto spinta sul settore giovanile. Temo il match di domani”.

E sottolinea: “Il team dell’amico Presidente Mario Torrisi, allenato dal bravo coach Peppe Dato, è strutturato su un gruppo di giocatori molto validi, coesi, che giocano una pallanuoto molto dinamica, certamente in grado di metterci in difficoltà nella vasca di Zurria, molto particolare, in cui loro sono abituati a giocare. Se saremo perfetti porteremo a casa i tre punti. Ogni nostra disattenzione verrà punita immediatamente ed il risultato sarà messo a rischio”.

Nuoto Catania senza il capitano Kacar e La Rosa

I rossazzurri dal canto loro dovranno fare a meno del capitano Nenad Kacar e di Giorgio La Rosa entrambi indisponibili. Tra i convocati, invece, gli atleti Riccardo Torrisi e Alessandro Gullotta.

“È stato un mese molto complicato per tutti, ma per noi in particolare per via delle numerose assenze – ha affermato il tecnico rossazzurro Giuseppe Dato – domani torneremo a giocare in casa per il derby di Sicilia contro il Telimar. Affronteremo una squadra di grande valore che negli ultimi anni ha sempre navigato in maniera stabile tra le prime in classifica. Squadra guidata da uno dei migliori allenatori d’Italia Marco Baldineti”.

Allenamenti con l’Ortigia

Il tecnico della Nuoto Catania continua: “In settimana ci siamo allenati con l’Ortigia e devo dire che è andata meglio di ciò che mi aspettassi, speriamo che sia di buon auspicio. Per il resto sappiamo che sarà una partita difficile ma cercheremo di fare necessità virtù, ci rimboccheremo le maniche per onorare al meglio questo impegno. Ciò che mi auguro per il proseguo del campionato è di mantenere la categoria, questo è l’obiettivo di tutti. Abbiamo l’esperienza per capire cosa serve per centrare questo obiettivo”.

A1 femminile, Ekipe Orizzonte recupera con Verona e Trieste

La lunga sosta di campionato dovuta alla pandemia è quasi del tutto alle spalle e la Serie A1 femminile ripartirà ufficialmente tra poco più di una settimana dalla prima giornata del girone di ritorno.

Nel weekend appena iniziato però l’Ekipe Orizzonte avrà l’opportunità di recuperare due delle quattro partite saltate a causa dei contagi da covid che avevano colpito la squadra di Martina Miceli nei mesi scorsi e così, tra poco più di ventiquattro ore, le rossazzurre avranno la possibilità di tornare in campo.

Un doppio impegno ravvicinato, che vedrà le catanesi sul campo del CSS Verona domani, sabato 29 gennaio alle 19.30, e su quello della Pallanuoto Trieste domenica 30 gennaio alle 11.30.

Marletta “Non saremo al completo ma vogliamo giocare”

Due sfide toste che il team etneo è felice di affrontare, soprattutto per riprendere il ritmo partita, come spiega alla vigilia la numero 8 dell’Ekipe Orizzonte: “Non saremo al completo – sottolinea Claudia Marletta – però, malgrado questo, non ci mancherà certo la voglia di giocare. In questi recuperi affronteremo due squadre che hanno in rosa alcune giocatrici da tenere d’occhio e a cui prestare particolare attenzione. Avremo chiaramente bisogno di riabituarci ad essere connesse tra noi, considerando soprattutto la lunga pausa a cui siamo state costrette a causa del covid, ma sono sicura che entreremo in acqua più determinate che mai per dare il massimo e giocare delle ottime partite”.