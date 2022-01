Pallanuoto, serie A1 maschile

Il recupero del derby siciliano tra Nuoto Catania e Telimar si giocherà alla piscina Scuderi del capoluogo etneo sabato 29 gennaio alle 16. La sfida, valida per l’ultima giornata di andata del campionato nazionale di pallanuoto, si sarebbe dovuta giocare originariamente lo scorso 8 gennaio ed è stata rinviata per Covid19.

Per lo stesso motivo, ossia per l’aumento dei casi legati al coronavirus, la Fin ha sospeso la massima serie maschile fino al 12 febbraio, consentendo tuttavia la possibilità di disputare i recuperi.

Nella stessa giornata torneranno in acqua altre squadre. Si disputeranno Pro Recco-Salerno e Posillipo Brescia.

Telimar a caccia di punti per la zona play off

Il Telimar tornerà in acqua per la prima volta in questo 2022. Il club palermitano andrà a caccia di punti per continuare ad avere nel mirino la zona play off che è a portata di mano. La squadra allenata da Marco Baldineti ha raccolto nelle 12 partite di campionato fin qui disputate 25 punti ed è a sole due lunghezze dalla Rari Nantes Savona. Quest’ultima recupererà il derby ligure il prossimo 5 febbraio quando riceverà l’Iren Genova Quinto.

Quello con la Nuoto Catania sarà anche l’ultimo test prima del ritorno della semifinale della Len Euro Cup con l’Ortigia del prossimo 9 febbraio. La Len, causa mancata presentazione dell’Ortigia per divere positività al Covid19 nella sfida di andata dello scorso 12 gennaio, ha comminato il 10-0 a tavolino in favore del Telimar. L‘Ortigia ha presentato ufficialmente ricorso.

Legionella alla piscina Comunale, squadra si allena al Cus Palermo

Intanto, il Telimar si prepara al derby con la Nuoto Catania allenandosi al Cus Palermo perché la piscina Olimpica comunale del capoluogo siciliano è stata chiusa nelle scorse ore per la presenza del batterio della Legionella. Chiusura disposta dall’ufficio sanitario competente dopo che questa mattina sono emersi valori batterici irregolari.

Nuoto Catania non vuole affondare

La Nuoto Catania, dal canto suo, ha necessità di tornare a far punti per non peggiorare una classifica deficitaria. La matricola rossazzurra ha finora raccolto 7 punti ma ha perso scontri diretti importanti che hanno fatto perdere quota e morale al team etneo. Catania non va a punti dalla sesta giornata dall’11-11 col Posillipo. Poi ha perso con Anzio, Metanopoli Milano, Rari Nantes Savona, Trieste e Roma Nuoto e deve recuperare la sfida col Quinto.