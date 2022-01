Pallanuoto, la A1 riparte il 12 febbraio, lo deciso la Fin

Stop ai campionati di pallanuoto. Per un mese. La federazione italiana nuoto ha ufficializzato la decisione a causa del dilagare del Covid19. Lo scorso weekend per questo motivo la serie A1 maschile ha visto disputarsi solo due partite su sette in programma.

È stata, dunque, disposta la sospensione temporanea dei campionati nazionali della stagione 2021/2022 di serie A1 maschile e femminile, serie A2 maschile, ed Under 18 maschile.

Rinviato, inoltre, l’inizio dei campionati di serie B maschile e serie A2 femminile.

Ripartenza a febbraio

La Fin ha anche comunicato le date della ripartenza. La A1 maschile è prevista per il 12 febbraio, dell’A1 femminile e dell’A2 maschile il 5 febbraio. Salvo, ovviamente, ulteriori decisioni della federazione in caso la situazione legata alla pandemia dovesse evolversi ulteriormente.

Durante questo periodo verranno recuperate le partite fin qui rinviate per Covid. L’inizio del campionato di B maschile è programmato per sabato 5 febbraio; il giorno successivo il via dell’A2 femminile.

La situazione delle siciliane in A1 maschile

Il campionato è stato sospeso dopo la 13ma giornata, ovvero al giro di boa. Diverse le partite da recuperare, tra cui il derby tra Nuoto Catania e Telimar che non si è giocato sabato scorso. La classifica delle siciliane vede il Telimar al quinto posto con 25 punti, l’Ortigia ha gli stessi punti dei palermitani ma una partita in più. Entrambe cercano un posto ai play off. La Nuoto Catania è in zona calda con 7 punti.

Ekipe Orizzonte fermo da fine novembre

In A1 femminile, l’Ekipe Orizzonte Catania è fermo in campionato a causa Covid da fine novembre. Le etnee campionesse d’Italia in carica, hanno dovuto rinviare diverse partite a cominciare da quelle di fine novembre con la Pallanuoto Trieste della sesta di andata. Le rossazzurre a causa di diverse positività, non sono scese in acqua anche con la Florentia, Vela Nuoto Ancona, Verona. Niente trasferta a Milano, per la prima di ritorno.

L’Ekipe Orizzonte Catania, tuttavia, ha partecipato al secondo eliminatorio del secondo turno di Euro League, la Coppa dei Campioni, che si è disputato a Budapest in formazione rimaneggiata al punto che il presidente Tania Di Mario è scesa in acqua non mancando, comunque, l’appuntamento col gol.

La semifinale di Len Euro Cup si gioca mercoledì

Rimane fissata a mercoledì 12 gennaio la semifinale di andata della Len Euro Cup che si giocherà alle 19.30 alla piscina Olimpica di viale del Fante a Palermo tra i padroni di casa del Telimar e l’Ortigia. La partita è infatti gestita dalla Len, la federazione Europea, che ha protocolli diversi rispetto a quelli della Fin.

Lo ha spiegato nei giorni scorsi il presidente del Telimar, Marcello Giliberti “Per quanto riguarda la semifinale di Len Euro Cup il regolamento della Len non prevede sospensioni, quindi tranne che non intervenga all’ultimo qualche nuova direttiva, il match si giocherà regolarmente, e ciò indipendentemente dall’eventuale numero di positivi che potrebbero avere Telimar (ad oggi due) ed Ortigia”.