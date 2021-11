Catania di scena a Milano

Il Telimar prova a ripartire ospitando domani alle 14 la Rari Nantes Salerno per l’alta classifica

Dopo il pareggio con Trieste, l’Ortigia fa visita al Quinto per difendere la seconda piazza

Nuoto Catania a Milano con l’imperativo di vincere per non affondare in classifica

Il Telimar ospiterà la Rari Nantes Salerno all’Olimpica (fischio di inizio alle 14) ancora a porte chiuse in una sfida d’alta classifica; trasferte per l’Ortigia di scena a Genova con il Quinto mentre la Nuoto Catania punta al riscatto andando a far visita al Milano.

Provano a ripartire le siciliane impegnate nel massimo campionato nazionale maschile di pallanuoto che domani, mercoledì 24 novembre, celebra l’ottava giornata di andata con le squadre isolane a caccia di punti per i rispettivi obiettivi.

Telimar vuole tornare a vincere

Il club dell’Addaura, che mercoledì scorso nell’anticipo della settima giornata ha resistito per tre tempi ai Campioni d’Italia, ha atteso fino a sabato per poter fare il primo bilancio stagionale relativo al campionato: con quattro vittorie – di cui tre consecutive – il pareggio contro Trieste e due sconfitte arrivate contro la coriacea Rari Nantes Savona e gli scudettati dell’An Brescia, il circolo del presidente Marcello Giliberti occupa il quinto posto in classifica, ad un solo punto dagli alabardati che hanno pareggiato la scorsa partita.

Baldineti “Primo bilancio assolutamente positivo”

“Primo bilancio assolutamente positivo – per l’allenatore Marco Gu Baldineti – perché siamo stati impegnati tanto e su più fronti, con una squadra che aveva tre nuovi innesti. Il pareggio con un avversario come il Trieste, che ha dimostrato di avere le carte in regola per fare risultati importanti, e la sconfitta a Savona, al termine di un periodo in cui praticamente non ci siamo fermati, sono risultati che possono starci. In Coppa Italia e in Len Euro Cup, il bilancio è ancora migliore, con undici vittorie e un pareggio, più di così non potevamo fare, né sperare. Arrivati alle semifinali, siamo la Cenerentola in Europa, ma nel derby europeo con l’Ortigia sapremo dire la nostra”.

Gli avversari

La Rari Nantes Salerno, invece, arriva a Palermo dopo la vittoria contro la Roma Nuoto, che ha permesso agli uomini di Citro di restare attaccati al Savona al sesto posto in classifica, a dodici punti, uno in meno proprio dei palermitani: “Sono un’ottima squadra, ben allenata – secondo l’attaccante salernitano del TeLiMar, Mario Del Basso –. I tre stranieri di qualità, il centroboa Tomasic, l’attaccante Gluhaic e ilcentrovasca Elez, sono il loro punto di forza. Dobbiamo dimostrare di volere i tre punti fin dai primi secondi di gioco, perché loro arriveranno a Palermo con il coltello tra i denti, galvanizzati dalla vittoria sulla Roma. Noi, però, dobbiamo e vogliamo dimostrare di poter stare nella scia delle avversarie per i play off”..

Le Formazioni

Telimar: 1. Nicosia, 2. Del Basso, 3. Turchini, 4. Di Patti, 5. Occhione, 6. Vlahovic, 7. Giliberti, 8. Marziali, 9. Lo Cascio, 10. Irving, 11. Lo Dico, 12. Basic, 13. De Totero – Allenatore: Marco Baldineti

RN Salerno: 1. Santini, 2. Luongo M., 3. Esposito, 4. Sanges, 5. Gluhaic, 6. Spatuzzo, 7. Tomasic, 8. Cuccovillo, 9. Elez, 10. Parrilli, 11. Fortunato, 12. Pica, 13. Taurisano – Allenatore: Matteo Citro.

Arbitri: Daniele Bianco, di Rapallo (GE) e Francesco Romolini, di Sesto Fiorentino (FI)- Delegato: Giovanni Del Bosco.

Ortigia a Genova col Quinto

Torna in acqua l’Ortigia, pochi giorni dopo il pareggio interno contro Trieste. I biancoverdi, domani sera, alle ore 21, saranno impegnati a Genova per il turno infrasettimanale di campionato. Ad attenderli, per l’ottava giornata di Serie A1, è il Quinto, formazione che al momento è in bassa classifica (penultima a 3 punti), ma che ha in rosa giocatori di alto livello e di esperienza, come Figari e Nora, per citarne alcuni.

Quella di Genova, inoltre, è una piscina da sempre difficile per l’Ortigia, che, come è noto, deve anche fare i conti con le pesanti assenze di Napolitano e Mirarchi, ai box per il Covid. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Quinto.

Gli uomini di Piccardo, che dopo sei vittorie di fila e il pareggio di sabato scorso, sono secondi a due punti dal Recco, vanno a caccia di una vittoria fondamentale per continuare a rimanere agganciati al vertice della classifica, in vista delle prossime difficili sfide (in casa con la Roma, a Palermo contro il Telimar, di nuovo in casa con Brescia e, infine, a Salerno) che chiuderanno il 2021.

Nuoto Catania vuole rialzarsi a Milano

Dopo la brutta sconfitta di sabato alla Scuderi contro l’Anzio,

l’Adr Nuoto Catania domani pomeriggio alle 15 affronterà a Milano la Waterpolo Milano Metanopoli, che sabato ha battuto in casa la Lazio conquistando i primi tre punti in classifica. Gli etnei sono a quota 7.

Nelle due gare interne consecutive (contro Posillipo e Anzio) i rossazzurri hanno conquistato un solo punto, contrariamente a quanto auspicato alla vigilia dei due incontri.

Vietato sbagliare

Vietato sbagliare, dunque, ma soprattutto bisognerà evitare di commettere gli errori visti sabato, ma come sottolinea il tecnico Giuseppe Dato la serie A1 è un campionato tosto e pieno di difficoltà:

“Sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile e pieno di insidie, a distanza di pochi giorni dalla sconfitta di sabato abbiamo l’opportunità di rimetterci alla prova. Nel poco tempo a disposizione abbiamo serenamente riflettuto sugli errori commessi e recuperato qualche infortunato. A Milano sarà una battaglia, e noi ci faremo trovare pronti!”

Domani sarà assente il vicecapitano Giorgio Torrisi, partirà con la squadra il giovane Riccardo Torrisi.

A Milano i rossazzurri ritroveranno Tommaso Scollo, tra i protagonisti, la scorsa stagione, della promozione degli etnei nella massima serie e quest’anno nella rosa della WP Metanopoli.

Il match verrà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube Pallanuoto Metanopoli a partire dalle ore 15.