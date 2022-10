Pallanuoto, palermitani ok i serbi al mattino, poi ko con gli ungheresi

Telimar a singhiozzo, Ortigia avanti tutta. Le siciliane a corrente alternata nella seconda giornata dei gironi preliminari di Len Euro Cup.

I palermitani, dopo il ko con lo Strasburgo di ieri, hanno giocato due partite oggi a Kranjska Gora vincendo al mattino con il Vk Valis col pirotecnico 24-16 e perdendo in serata con l’Honved Budapest per 11-12. Con questi risultati il club dell’Addaura staziona a quota tre dopo tre match nel gruppo C che si gioca nella località slovena.

Decisive le sfide di domani (alle 20.20) e domenica (11.40) con gli spagnoli del Terrassa (anche loro ancorati con tre punti) e con i padroni di casa dell’Avk Triglav Kranj ancora fermi al palo. Passano le prime quattro ma il Telimar non deve più sbagliare in un girone che vede i francesi dello Strasburgo a punteggio pieno con 3 vittorie in altrettanti incontri. E dopo le prime tre partite il bilancio di una vittoria e due ko sta forse un po’ stretto alla finalista della passata edizione.

Telimar a stelle e strisce con il Vk Valis

Succede di tutto nella mattinata di Kranjska Gora tra Telimar ed i serbi del Vk Valis. La sfida si chiude con un – a dir poco – pirotecnico 24-16 nel quale le difese sono state letteralmente dominate dai reparti offensivi.

Questi i parziali: 7-3; 5-3; 5-8 e 7-2. Mattatori della partita i due statunitensi Johnny Hooper e Max Irving a segno rispettivamente 7 ed 8 volte. A segno anche Vitale con una tripletta, Di Patti e Giorgetti con una doppietta a testa, e reti di Pericas e Lo Cascio. Un dato tra tutti le superiorità: 6 su 15 sfruttate dai siciliani, 5 su 10 dai serbi.

Niente da fare con l’Honved Budapest

Nel match serale, invece, arriva la sconfitta con l’Honved Budapest per 11-12 al termine di un match combattuto che però lascia tanto amaro in bocca al Sette allenato da Baldineti. Questi i parziali: 2-3: 5-2; 1-5 e 3-2. A segno 3 volte Giorgetti, due volte Vitale, Pericas ed Irving, una rete per Hooper e Lo Cascio.

Per i magiari, triplette per Kevi e Zsombor Ekler, doppiette per Nyiri e Hosnyanszky, reti per Hessel ed Bendeguz Ekler. Ko pesante da digerire per il Telimar che andato all’intervallo lungo avanti per 7-5 ha subito 5 reti nel terzo parziale segnandone una e non è riuscita più a rimettersi in carreggiata.

Ortigia senza problemi con il Partizan

A Siracusa, invece, nel girone B, l’Ortigia concede il bis e dopo aver battuto ieri i greci dell’Ydraikos per 22-10 ha regolato 14-7 il Partizan Belgrado. Una prova di forza per gli uomini del tecnico Piccardo che hanno sorpreso i blasonati avversari nella prima frazione chiusa 5-0. Nella seconda frazione ancora reti a raffica fino ad arrivare all’intervallo lungo sul parziale di 9-2. Controllo totale negli altri due tempi. Ferrero con una quaterna è stato il mattatore della sfida. Bene l’Ortigia con l’uomo in più sfruttato in 8 occasioni su 10 mentre con l’uomo in meno ha concesso 5 realizzazioni su 9.

Una bella risposta alle richieste del tecnico e un successo importante, visto che vale la qualificazione al secondo turno e il momentaneo primo posto nel girone. Domani pomeriggio (alle 15), ci sarà lo Szolnoki per un’altra sfida, quella che potrebbe valere la matematica vittoria del gruppo. Si spera davanti a una “Caldarella” gremita. Gli ungheresi sono stati battuti nei quarti di finale della scorsa edizione della Len Euro Cup. Domani, però, sarà un’altra storia. E l’Ortigia, già in forma, sembra avere le capacità per scrivere il finale che più desidera.

Lo Szlonoki si trova a quota tre in classifica dopo aver vinto con il Pays D’Aix Natation per 11-7 ed aver perso 10-8 dal Partizan di Belgrado.