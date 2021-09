La numero 1 del tabellone supera la connazionale Pennè in due set

Torneo condizionato dalla pioggia: match iniziati con 4 ore di ritardo

Abbagnato a valanga, sorpresa Rizzetto che supera la finlandese Remander

Nel tabellone maschile, bene Tammaro e Ferri, saluta il torneo Romano, terza testa di serie

Domani si giocano gli ottavi di finale

Anche oggi una giornata pesantemente condizionata dalla pioggia al Ct Palermo, teatro della VII edizione del Torneo Internazionale Itf junior grado 3 Città di Palermo in programma sui campi in terra rossa di viale del Fante fino a sabato 11 settembre.

I primi match sono iniziati a partire dalle 13, con ben 4 ore di ritardo rispetto al programma stilato ieri sera dal supervisor Riccardo De Biase.

Bastano due set ad Anastasia Abbagnato

Parte col piede giusto la diciassettenne tennista del Ct Palermo Anastasia Abbagnato vittoriosa in due set (6-2; 6-3) sulla connazionale Emma Pennè. Per lei, domani – mercoledì 8 settembre – la romana Francesca Pace che si è imposta in tre set sulla bulgara Yaneva.

Prosegue la marcia della qualificata piemontese Emma Rizzetto la quale a sorpresa ha sconfitto la quinta testa di serie a Palermo, vale a dire la finlandese Stella Remander.

Niente da fare, invece, per Chiara Davì, palermitana del TC2 che, dopo aver passato le qualificazioni ed aver trovato l’accesso al tabellone principale del torneo di casa, è stata superata dalla statunitense Caterina Grant con un duplice 6-3. L’altra atleta del TC2, Gaia Greco ha avuto la meglio sulla slovacca Platenikova in tre set (6-2; 2-6; 6-4). Negli ottavi se la vedrà con Greta Greco Lucchina che ha vinto sulla francese Clara Cwajgenbaum per 6-3 e 6-1.

Nel tabellone maschile, Tammaro e Ferri vanno avanti

Nel tabellone maschile, inizia nel migliore dei modi il piemontese Lorenzo Ferri, seconda testa di serie, che si allena presso la Piatti Tennis Center, il quale ha superato 6-3; 6-2 Lorenzo Carboni, fresco campione italiano under 16.

Approda al 2° turno anche Daniel Bagnolini, nativo di Cervia, quarta testa di serie, che ha battuto il finlandese Eric Biggs.

Saluta anzitempo il torneo di Palermo la terza testa di serie Filippo Romano sconfitto dall’elvetico Nicolas Kobelt. Il campano Mariano Tammaro, testa di serie numero 1, supera l’ostacolo Jacopo Bilardo, wild card in 2 set, passeggiando nel primo, chiuso 6-1, e faticando nel secondo, portato a casa con un 7-5.

Agli ottavi di finale se la vedrà con lo svizzero Alexander Orlov, vittorioso 6-2; 6-3 su Matteo Covato. I due si sfideranno domani, 8 settembre, alle 9.30, condizioni meteo permettendo, al centrale del Circolo del tennis di Palermo.